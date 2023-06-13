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縱放陸客遊澎湖太扯！海巡實施威力掃蕩扳回顏面

▲海巡署強力掃蕩。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

▲海巡署強力掃蕩。（圖／海巡署第三岸巡隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署日前發生澎湖馬公林姓副所長被指控放任「沒有入台證」的大陸籍人士上岸，相關影片在抖音及海巡署內部瘋傳，引發議論，為防範非法走私情事發生，海巡署中部分署第三岸巡隊結合轄區岸、海單位及第三巡防區指揮部第十二海巡隊，分別於苗、中、彰等縣實施威力掃蕩，全面提升查緝能量及邊境防疫。

▲海巡署強力掃蕩。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

6月初，馬公商港林姓副所長被指控放任「沒有入台證」的大陸籍人士上岸，還說出「我來點名的時候你們要到」、「你們自己跑掉，你們被抓到，你們要自己負責」等話，相關影片在抖音及海巡署內部瘋傳，對此，海巡署表示，針對林姓副所長不當發言一事，已將他調整為非主管職務，並依法檢討重懲，絕不寬貸。

縱放無入台證陸客上岸，已經對海巡署形象大傷，也讓國民質疑邊境防衛鬆動，海巡署趕在端節前在岸際及邊防實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵非洲豬瘟疫情進入國內。

▲海巡署強力掃蕩。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

第三岸巡隊指出， 本次端節威力掃蕩專案於昨(12)日1830 時同步擴大執行港口安檢丶岸際巡邏等勤務，針對轄區岸際、涵洞、廢棄空屋、防風林及河道等處所，利用紅外線熱顯像等高科技裝備，並結合海巡偵蒐犬加強全面查察。本次掃蕩任務共計動員14車6機53人2犬，由隊長張子誼上校實施勤前教育，要以最嚴謹的態度發揮海巡的工作效能與精神。

▲海巡署強力掃蕩。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

第三岸巡隊強調，端節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，本隊同仁將於第一線執行各項勤務時，秉持「寧願多做、不可少做」及「用最高標準執行勤務」，徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化港口查緝及安檢勤務，以確保人民生命財產安全。

▲海巡署強力掃蕩。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

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