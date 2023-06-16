美國FDA最新疫苗株建議出爐！XBB.1.5獲選　羅一鈞：與台灣流行一致

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

全球新冠疫情尚未平息，XBB已成主流變異株，美國食品藥物管理局（FDA）專家小組開會通過，建議研發XBB1.5病毒株的單價疫苗。疾病管制署副署長羅一鈞今（16）日表示，這也和我國目前流行趨勢一致，我方將持續與莫德納公司保持緊密聯繫，確認新疫苗開發進度及後續在美國送審狀況。

美國食品藥物管理局﹙FDA﹚在6月15日召開之FDA疫苗與相關生物性產品諮詢委員會（VRBPAC）會議中，專家建議今年秋季和冬季更新的新冠疫苗應該針對XBB病毒變異株進行研發製造。

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羅一鈞指出，根據消息，美國的FDA專家小組以21比0的結果，全數通過新冠疫苗的選株應該改為目前主流的XBB，且在整個討論過程當中顯示，「XBB.1.5」是最該被優先考慮的選株對象；進一步分析原因，XBB.1.5除了是主要流行株，對於其他XBB的中和反應不錯；而相關建議和世界衛生組織5月份的決議一致。

疾管署13日公布國內最新疫情監測，近四周本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株；另上周變異株檢測，74例本土個案分別為62例XBB，其中XBB.1.5佔17例。羅一鈞說，目前本土流行病毒株跟國外打算選株的方向是一致的。

▲疾管署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，目前瞭解國際3家疫苗廠包含莫德納、BNT、Novavax都有在開發新疫苗。台灣方面和莫德納已經簽有採購合約，會繼續和莫德納緊密聯繫，確認新疫苗開發進度及後續在美國送審狀況。

疾管署長莊人祥昨受訪表示，美國FDA做出今年疫苗病毒株建議後，若一切順利，莫德納9月初可以送緊急使用授權（EUA）的審查，我方會加快審查速度，加上到貨後檢驗封緘，估計最快9月中旬可以接種。

我國112年和莫德納有簽訂1500萬劑採購合約，根據疾管署統計，目前未到貨量約1477.3萬劑。莊人祥表示，數量會分為今年與明年兩年來執行，今年秋冬會進600萬~700萬，明年可能會進比較多量，但這些僅為初步估算，尚未最後定案。

衛福部次長王必勝日前受訪表示，若秋冬改使用XBB疫苗，會維持公費提供，優先對象則是慢性病患、長者等脆弱族群。