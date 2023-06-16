快訊／午後雨彈開轟！雙北5縣市大雨特報　警戒到入夜

▲5縣市大雨特報。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
午後對流旺盛，氣象局針對北北基等5縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚上。
氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日桃園以北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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大雨特報
影響時間：16日下午至16日晚上
大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣山區
▲▼台北午後下起雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）
▲午後大雷雨讓民眾措手不及。（圖／記者屠惠剛攝）
▲5縣市大雨特報。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
午後對流旺盛，氣象局針對北北基等5縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚上。
氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日桃園以北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報
影響時間：16日下午至16日晚上
大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣山區
▲▼台北午後下起雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）
▲午後大雷雨讓民眾措手不及。（圖／記者屠惠剛攝）
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