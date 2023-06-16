詐團取簿手日租4千BMW上工　外送員小巷摸「怪怪信」破解了

▲▼台中警方接獲外送員報案，外送包裹疑似是詐團人頭帳戶金融卡，最後順利逮捕取簿手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

南投縣25歲鍾姓男子擔任詐團取簿手，每出一次任務代價5千元，有時約在超商外取貨，有時在偏僻小巷接收外送員包裹，還被詐團要求以日租4千元的BMW代步，讓外界誤以為工作光鮮亮麗又高薪，1名外送員日前摸了外送的信封，裡面是四四方方小卡片，疑似金融卡，因而機警報警，警方配合外送員守株待兔，當場逮捕遠從南投開車來取貨的鍾嫌，訊問後依詐欺罪等嫌送辦。

大甲警分局日南派出所日前接獲1名外送平台司機報案，該司機表示，從外送的包裹（信封）外摸到裡面有多張金融卡和現金，司機覺得有異，信封內怎麼會有金融卡且外送？於是報警處理。

日南所所長江柏漢亦覺得怪異，研判是詐騙集團透過外送平台傳遞人頭帳戶的金融卡，為了引蛇出洞，將計就計，和司機一起在約妥地點等待犯嫌出面。

江柏漢及警員黃翊豪在附近埋伏，一等鍾嫌出面領取包裹，當場攔車逮人，員警訊問發現，鍾嫌取貨地點有時在超商外面，有時約在偏僻小巷，鍾嫌拿到包裹後，再依指示丟在超商廁所或是某個路旁，詐團會再派車手拿走。

警方表示，鍾嫌缺錢花用才應徵加入詐團，但每次所得4、5千元不等，卻是開高檔BMW，原來鍾嫌是被公司要求要開出租車，顯示工作輕鬆且高薪，出入都是名車代步，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，不過，鍾嫌當天即獲得交保。