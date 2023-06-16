▲▼「走一條不尋常的路」　慈濟公益講座與青壯年分享人生經驗

▲慈濟公益講座「走一條不尋常的路」從不同視角與青年朋友分享人生經驗。（圖／慈濟傳播人文志業基金會提供）

生活中心／綜合報導

「不想上班，只想躺平」年輕人面對求職、就業的關卡，「三明治世代」青壯年，家庭、事業兩難兼顧，還要扶養高堂與小孩，轉職跳出舒適圈就是提不起勇氣，面對著人生低潮淤心情低谷，感覺此時此刻面臨著「選擇困難症」？兩位不同領域的專家，從醫學、藝術與人文視角，提供多元思考，在AI聊天機器人時興的世界，人與人真誠自然的溫度，撞擊出大數據無法運算出的火花。

慈濟傳播人文志業基金會於2023年6月24日，下午15：00到16：30在台北信義誠品視聽室舉辦「走一條不尋常的路」公益座談，邀請到台中慈濟醫院院長簡守信和慈濟傳播人文志業基金會合心精進長姚仁祿一同分享，歡迎正面對著人生道路選擇的青壯年以及有興趣的朋友們一起參與。

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台中慈濟醫院院長簡守信頂著國際級名校光環，眼前是「被人高看仰望的捷徑」，但究竟是什麼樣的力量讓他選擇到「後山」成為創院醫師？然後又走出舒適的診間，足跡踏遍國內外急難醫療與賑災；慈濟傳播人文志業基金會合心精進長姚仁祿則是不到三十歲就創業成功，設計服務跨足全球，然而在名利雙收正要退休之際，是什麼樣的決心跨界進入到媒體傳播？

「走一條不尋常的路」以專題座談和與會者分享人生經驗，透過不同領域跨界實踐，在AI熱議年代，用醫學、藝術與人文喚醒美感，培養出多元創意，隨著生活步調越來越快，仍能找到一條屬於自己的真實之路。

走一條不尋常的路 公益講座

日期｜2023年6月24日（六）

時間｜15:00 - 16:30

地點｜信義誠品六樓視聽室（台北市信義區松高路11號6樓）

報名｜Line或Accupass系統報名（擇一）

>>Line報名：

https://liff.line.me/1655544632-wX2oamaP/?pg=9&campaignId=701BV000000AI3FYAW

>>Accupass報名：

https://www.accupass.com/event/2305310229154800766630