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頂新和德志工包粽傳愛　陪阿公阿嬤提前過端午

▲▼頂新和德志工包粽傳愛　陪阿公阿嬤提前過端午。（圖／頂新和德提供）

▲頂新和德志工隊與巷弄站阿公阿嬤一同粽樂樂。（圖／南投中寮鄉龍眼林福利協會提供）

生活中心／綜合報導

截至今年一月底，南投縣六十五歲以上老年人口占全縣總人口數的20.18％，邁入「超高齡社會」，其中中寮鄉的24.93%佔比為全縣「第三老」的鄉鎮，高齡長者的在地照顧服務刻不容緩。近日頂新和德文教基金會創辦人魏應充率領20位志工前往位於南投縣中寮鄉的龍眼林福利協會，陪巷弄站阿公阿嬤一同包粽、做體操、送愛心餐，提前陪長輩們歡度溫馨的端午佳節。

▲▼頂新和德志工包粽傳愛　陪阿公阿嬤提前過端午。（圖／頂新和德提供）

▲廖振益總幹事送愛心便當至服務對象阿花家。（圖／南投中寮鄉龍眼林福利協會提供）

中寮鄉龍眼林社區是921地震中受創最為嚴重的地區之一，當年在瓦礫堆救出27人的「內褲村長」廖振益，災後成立龍眼林福利協會，守護在地獨居長者的健康，20多年來不間斷提供送餐服務遍及全中寮鄉18村落。

95歲的阿秀阿嬤年紀太大無法自理午餐，兒子因外出工作有時無法趕回家，阿嬤就簡單吃餅乾打發一餐，還好有龍眼林福利協會送餐，幫助很多像是阿秀阿嬤的長輩能飽餐一頓。47歲的阿花雖然還算年輕，從小患有先天小兒麻痺的她和智能障礙的先生共組家庭，地震讓阿花的家一夜之間破碎，微薄的打零工收入難以支撐家庭生計，弱勢邊緣戶也都是龍眼林協會的服務對象。

▲▼頂新和德志工包粽傳愛　陪阿公阿嬤提前過端午。（圖／頂新和德提供）

▲頂新和德志工隊協助愛心便當打飯菜。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充感佩廖振益村長的服務熱忱，集結頂新集團力量，10多年來長期經費支持超過千萬元，還提供3台送餐機車，讓協會可以送餐給更多獨居長者及弱勢族群。基金會長期提供各種多元支持，去年龍眼林協會也獲得基金會舉辦的「食公益」捐助計畫補助，持續供給中寮鄉弱勢長者營養餐食服務。

▲▼頂新和德志工包粽傳愛　陪阿公阿嬤提前過端午。（圖／頂新和德提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充關懷服務對象阿秀用餐狀況。

▲▼頂新和德志工包粽傳愛　陪阿公阿嬤提前過端午。（圖／頂新和德提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充關懷送餐狀況。

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