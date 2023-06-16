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台琉國際帆船賽！基隆副市長邱佩琳高舉國旗　讓國際看見台灣

▲基隆副市長邱佩琳高舉國旗 讓國際看見台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆副市長邱佩琳（中）一同上台高舉基隆市旗與國旗，讓國際看見台灣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台琉國際帆船賽經過3場賽事，於15日晚間舉行頒獎典禮活動，基隆副市長邱佩琳與宮古島市長座喜味一幸，一同舉杯歡慶活動圓滿。邱佩琳率領民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、工策會劉錡琦總幹事、市議會員鄭愷玲、陳宜、林旻勳、施偉政，姊妹市促進會理事長陳世斌、總幹事李經緯，一同上台高舉基隆市旗與國旗，慶祝台日友好，高喊「大家辛苦了！」

邱佩琳表示，首先謹代表基隆市感謝所有的參賽選手，幾天前從基隆出發，能順利來到宮古島相當不容易。台灣跟日本的關係是友好的，不論哪一方需要協助，彼此都會積極伸出援手。很開心藉由國際之間的賽事交流，讓我們雙方的關係能更緊密。

▲基隆副市長邱佩琳高舉國旗 讓國際看見台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆副市長邱佩琳（後排左4）慶祝台日友好，高喊大家辛苦了。

宮古島市長座喜味一幸說到，藉著這次台琉盃帆船活動的交流，使我們（基隆及宮古島）的友情更加深化。原本氣象報導為雨天，但幸運的是今日天氣很好，相信是大家的相聚，才能有這樣的好結果。感謝這次贊助活動的廠商及地方人士的大力支持，才有圓滿的結果，我謹代表宮古島市，向大家致上謝意。

產發處補充說到，本屆賽事越洋賽段可謂是歷屆最具挑戰的一次，因為天候不佳，許多船隻在半途中選擇棄賽，但台灣選手仍在這惡劣的環境中堅守，最後越洋賽段由台灣選手組成的Meggie2船隊拿下冠軍，同時台琉國際帆船賽競賽A組亦由台灣選手船隊飛樂比1號獲得冠軍，台灣選手在本屆賽事留下亮眼的紀錄，讓我們為台灣選手鼓掌！欲查詢本屆國際帆船賽各賽段前三名，請至潮境海灣節官網查詢。

▲基隆副市長邱佩琳高舉國旗 讓國際看見台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

《賽會資訊》：

基隆嶼繞島賽，各組冠軍名單：競賽A組-飛樂比1號；競賽B組-莫安娜；競賽C組-海大活力；競賽多體船組-HELIOS V。台灣基隆-宮古島越洋賽段，各組冠軍名單：競賽A組-Maggie2；競賽B組-Sea Monkey；競賽C組-駝峰方舟；競賽多體船組-BLOWFISH。

宮古島繞標賽，各組冠軍名單：競賽A組—飛樂比1號；競賽B組—太陽再來2 TIDA Again 2；競賽C組—傑芬；競賽多體船組—BLOWFISH。第19屆2023台琉國際帆船賽各組總冠軍名單：競賽A組-飛樂比1號；競賽B組-太陽再來2 TIDA Again 2；競賽C組-傑芬；競賽多體船組-BLOWFISH。

▲基隆副市長邱佩琳高舉國旗 讓國際看見台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

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基隆台琉盃國際帆船賽

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