酒醉男搭小黃「車上解放」！被要清潔費爆打運將　誇張畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

基隆一名王姓男子近日在搭乘計程車時，疑似因不勝酒力在車上失禁，被司機要求付清潔費，不料他竟瞬間惱羞，沿途不斷怒罵髒話、敲打車窗，甚至出手攻擊司機，讓司機氣得把車子開到派出所報案，並將畫面PO上網，引發熱議。對此，警方表示，已將動手的王姓男子依傷害及毀損罪嫌送辦。

劉姓計程車司機近日在臉書「爆料公社」PO出畫面，他12日晚間載了酒醉的王姓男子，準備前往愛九路，途中王男卻直接在車上小便，讓他無奈向對方要求1500元的清潔費。不料，王男聽聞後瞬間暴走，不但拒付清潔費，還持平板狂敲車窗，並朝劉男頭、頸部猛砸，而劉男只能一邊挨打，一邊將車子開往派出所，請警方協助。

▲王男不滿車上小便被要清潔費，出手痛打運將。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛痛批，「這類事件層出不窮，到底為什麼不讓台灣計程車或營業用車加裝隔板/擋板？」、「遇到脾氣不好的司機他已經躺在路邊了」、「誰的家人認領回去，記得賠償，酒品不好別喝了，一把年紀早晚死路邊」、「錢就已經難賺了，還要遇到這樣的瘋子，司機大哥辛苦了」。

警方表示，當天接獲報案後，由於王男已爛醉如泥、意識不清，為避免其再有傷害他人之行為，依法進行管束，待王男清醒後，依刑法傷害及毀損罪嫌，移請基隆地方檢察署偵辦。