基隆與日本宮古市交流會啟動　副市長邱佩琳：預祝帆船賽圓滿成功

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市副市長邱佩琳於今（14日）下午乘飛機抵達沖繩縣宮古島，參與「第19次台琉友好親善國際帆船賽基隆市歡迎交流會」，民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、市議員施偉政、鄭愷玲、陳宜、林旻勳、工策會理事長劉錡錡、姐妹市促進會陳世斌共同參與，為基隆市與宮古市建立友好交流，預祝帆船賽事圓滿成功。

▲宮古市座喜味市長。

宮古市座喜味市長指出，「在我們心裡，基隆就是像兄弟姐妹一樣的一座城市，因為疫情致使友好交流停辦四年，即便這樣，但仍止不住兩方民眾的熱情，在解封後今年的人數更勝以往，有這麼多選手的加入，我們相當高興。藉由這項帆船競賽， 讓我們姐妹市做更多更好的交流，也希望在未來能夠由他帶領著市議員，一起參與基隆中元祭，進行文化學習與交流，讓兩市情誼更加友好。」

副市長邱佩琳表示，未來希望藉由雙方的互訪，為兩市在觀光、漁業、體育活動、等加強交流合作和相互學習，希望貴市也能多多欣賞同樣擁有豐富海洋及觀光資源的基隆，幫基隆推銷、讓更多的宮古島市民來基隆觀光，共同促進兩市的觀光旅遊能持續蓬勃發展，預祝此次的台琉盃國際帆船賽事活動圓滿成功，也祝福基隆市、宮古島市兩市市運昌隆。