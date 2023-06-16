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南消二大警義消偕役男合力製作　巧用報廢水帶變山林滅火把

▲台南市消防局第二大隊，15日晚上在間於玉井分隊辦理每月義消常年訓練，並偕役男合力製作，巧用報廢水帶變「山林滅火把」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊，15日晚上在間於玉井分隊辦理每月義消常年訓練，並偕役男合力製作，巧用報廢水帶變「山林滅火把」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊，15日晚上在間於玉井分隊辦理每月義消常年訓練，這次訓練主題為「各類火災搶救利器運用暨技能操作」，課程內容包含：「消防車輛及救災裝備複習」、「水帶甩收及美式梯操作技巧」。

▲台南市消防局第二大隊，15日晚上在間於玉井分隊辦理每月義消常年訓練，並偕役男合力製作，巧用報廢水帶變「山林滅火把」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另有鑒於轄區特性以山林雜草火警居多，故以「山林雜草火災戰術研討」為軸，針對新製之「山林滅火把」、「水帶收捲棒」、「水帶清洗接頭」等3寶加強訓練，得以讓現場民力支援效能再提升一層次，進而減輕消防人員長時滅火勤務負荷。

▲台南市消防局第二大隊，15日晚上在間於玉井分隊辦理每月義消常年訓練，並偕役男合力製作，巧用報廢水帶變「山林滅火把」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「義勇消防」係依消防法編組當地居民，施以消防專業訓練及考核的團體，協助消防單位進行搶救災害、緊急救護與防災宣導等工作，由於今年旱情影響導致山火案件激增，玉井義消分隊長陳銘昌得知在地警消裝備器材耗損需求，故偕顧問團隊贊助促成山林滅火把製作。

▲台南市消防局第二大隊，15日晚上在間於玉井分隊辦理每月義消常年訓練，並偕役男合力製作，巧用報廢水帶變「山林滅火把」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分隊借重現任消防替代役男邱子軒鑄鐵技職長才，集思廣益設計耐用「山林滅火把」，並由警消同仁共同將報廢破損水帶回收利用，手工製作可替式火把耗材。除可撲打滅零星火點之外，亦可當登山杖履崎嶇林地及清除障礙物使用。

▲台南市消防局第二大隊，15日晚上在間於玉井分隊辦理每月義消常年訓練，並偕役男合力製作，巧用報廢水帶變「山林滅火把」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，義勇消防人員乃是地區消防分隊不可或缺之民間力量。在此也特別感謝義消人員，不畏辛勞與風險，偕手守護市民安全。此外，消防局也在市長黃偉哲的支持下，編列經費照護義消的身體健康，提供每人3500元健康檢查補助費供第一線救災義消前往健康檢查，促進義消自主健康管理。

第二大隊大隊長王騰毅表示，義消弟兄有情有義，只問付出不求回饋，展現「人飢已飢、人溺已溺」大愛精神，各轄救災現場都可見他們蹤跡。最後，也歡迎有興趣參與救災、救護及防火宣導市民可至鄰近消防隊了解義消勤務及參加辦法，共同加入義消行列。

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