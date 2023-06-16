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希臘移民船沉沒「艙內塞滿100名兒童」尚未尋獲　死亡數恐達數百

▲▼移民遇難後被救起的倖存者，在庇護所內等待安置。（圖／路透）

▲一艘據信載滿750人的漁船在希臘西南部外海翻覆。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

一艘據信載滿750人的漁船14日凌晨在希臘西南部外海翻覆，目前累計78死104人獲救，其餘乘客下落不明，讓外界擔憂恐達數百人罹難，成為地中海近年最慘重船難。根據倖存者說法，船艙內擠滿婦女及多達100名兒童，這些人迄今仍未被尋獲。

BBC、衛報報導，這艘漁船從埃及出發，接著停靠利比亞圖卜魯格港（Tobruk），載了準備前往義大利的移民，甲板上擠滿男性乘客，船艙內還有大量婦孺，卻在引擎故障不久後沉沒。

▲▼移民遇難後被救起的倖存者，在庇護所內等待安置。（圖／路透）

▲倖存者全為男性。（圖／路透）

希臘海岸警衛隊研判，漁船引擎故障後，船上人員四處走動，導致超載船隻傾斜翻覆，且據信沒有人穿著救生衣。獲救的104人皆為16歲至40歲的男性，來自阿富汗、巴基斯坦、敘利亞和埃及等地，其中約30人因肺炎等狀況住院，但沒有立即生命危險，部分患者已經出院。希臘移民部將審查倖存者的庇護申請，未獲資格者將被遣送回國。

▲▼移民船在希臘西南外海沉沒，倖存者在城鎮卡拉馬塔（Kalamata）的港口倉庫內休息，希臘舉國哀悼，民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼移民船在希臘西南外海沉沒，倖存者在城鎮卡拉馬塔（Kalamata）的港口倉庫內休息，希臘舉國哀悼，民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲倖存者被送醫治療，或在卡拉馬塔（Kalamata）庇護所內休息。（圖／達志影像／美聯社）

儘管尋獲生還者的機率渺茫，搜救行動仍在持續中，但當局研判打撈沉船殘骸的機率很低，因為這片國際水域水深太深。希臘退役海軍上將斯帕諾斯（Nikos Spanos）直言，「找到更多生還者的機會微乎其微，我們以前看過這種來自利比亞的舊式漁船，根本不適合航海。簡單來說，它們是漂浮的棺材。」

希臘卡拉瑪塔綜合醫院（Kalamata General Hospital）資深醫師馬卡里斯（Dr Manolis Makaris）引述倖存者說法指出，船上共750人，其中多達100名兒童，但也有人說只有50個小孩。他估計這次船難恐怕高達600人喪生，「這是一場悲劇，歐洲的每個人都不能接受這種情況。我們必須做點什麼。每個人都必須做點什麼，才不會讓這種事情再度發生」。希臘天線電視台（ANT1）也詢問倖存者，船上是否有100名兒童，對方給出肯定回覆。

▲▼移民船在希臘西南外海沉沒，倖存者在城鎮卡拉馬塔（Kalamata）的港口倉庫內休息，希臘舉國哀悼，民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘舉國哀悼三天。（圖／達志影像／美聯社）

希臘警官斯帕努達基斯（Nicolaos Spanoudakis）表示，「現在一切都是猜測，但我們假設多達500人失蹤，看來船艙裡似乎有婦女和小孩。」希臘政府發言人西亞坎達里斯（Ilias Siakantaris）坦言，目前尚不清楚多少人在船艙，「但我們知道，一些走私犯會把人們鎖起來，以維持控制。」

外界批評，希臘當局早知道移民船陷入麻煩，應該更早伸出援手。但海岸警衛隊表示，儘管多次向漁船聯繫，對方卻表明不需要援助，只想航向義大利。

希臘當局已經展開調查，15日晚間逮捕9名涉嫌駕駛漁船及經營人口販運的嫌犯，全為埃及男性公民，可能面臨多項告訴，包括大規模謀殺等。不過，漁船船長在沉船時已經死亡，因此不在其中。

▲▼移民船在希臘西南外海沉沒，倖存者在城鎮卡拉馬塔（Kalamata）的港口倉庫內休息，希臘舉國哀悼，民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘各地民眾抗議這起悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

前希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）15日親自來到現場與移民對話，並轉述倖存者說法宣稱他們曾經求助。齊普拉斯2015年至2019年擔任總理，當時正值歐洲移民危機高峰期，他把14日的悲劇歸咎於歐洲移民政策，「他們肩負非常大的政治責任。歐洲多年來遵守的移民政策…把我們的地中海變成水上墳墓。」

希臘是來自亞洲、非洲及中東移民進入歐盟的主要路徑之一，此前最致命的移民悲劇發生於2016年6月，當時一艘移民船在克里特島（Crete）附近沉沒，至少320人被列為死亡或失蹤。該國目前正在進行為期3天的哀悼，6月25日國會選舉前的競選活動全面暫停，首都雅典、第二大城市第撒隆尼基（Thessaloniki）等地民眾也走上街頭抗議。

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