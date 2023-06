移民船沉沒「希臘外海」至少78死　移民官：擔心還有大量失蹤者

▲移民船沉沒希臘外海至少78死。(圖/翻攝自Twitter/@UNmigration)



文/中央社

希臘海岸防衛隊今天表示,至少有78位移民在他們的船隻沉沒於伯羅奔尼梭(Peloponnese)外海後死亡,而且死亡人數恐怕還會大幅上升。

海岸防衛隊表示,這艘船於愛奧尼亞海(Ionian Sea)國際水域翻覆後,約100人獲救,救援行動因強風而更加困難。

希臘移民部消息人士告訴法新社,根據海岸防衛隊說法,船上可能載有「數百」人。這位移民部官員表示:「我們擔心會有大量的失蹤者。」

國際移民組織(International Organization for Migration, IOM)在一篇推特(Twitter)發文中坦承擔憂船上會有很多人失蹤。推文說:「我們擔心會有更多人喪生。初步報告顯示,船上當時搭載多達400人。」

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard.



So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost.



Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84