加拿大「巴士滿載老人」與卡車相撞！至少15死　輪椅、助行器四散

▲加拿大巴士與卡車相撞造成15死。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大15日發生一起重大事故，一輛載著老年人的中型巴士與一輛卡車在公路上相撞，造成至少15人死亡、10人受傷，且巴士還起火燃燒冒出大量濃煙，現場還散落著破碎的輪椅和助行器，而兩輛車的駕駛獲救後仍未透露事故原因，目前警方正在進行調查。

根據《路透社》、《衛報》報導，加拿大中部曼尼托巴省（Manitoba）在當地時間15日接近中午左右發生重大車禍，一輛中型巴士在準備開往卡貝里鎮（Carberry）的一間賭場時，在兩條公路的交會處與一輛卡車相撞，造成至少15人死亡、10人受傷。

▲▼加拿大巴士與卡車相撞造成15死。（圖／CFP）



曼尼托巴省皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）指揮官希爾（Rob Hill）表示，當時這輛巴士上載有25人，其中大部分是老年人，而兩輛車的駕駛皆已獲救，但拒絕透露肇事原因，目前警方還在進行深入調查。

從現場曝光的照片可以看到，巴士已幾乎被撞毀，甚至還起火燃燒，路過的車輛也拍下現場冒出大量濃煙的情況。當地媒體指出，現場還散落著破碎的輪椅和助行器。

加拿大總理杜魯道也在推特發文表示，「向今天失去親屬的人表達最深切的哀悼，我無法想像那些受影響的人所受的痛苦。」

這場意外也是加拿大近年來發生最嚴重的車禍之一，在事發地附近的薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）於2018年4月也曾發生重大交通意外，當時一輛卡車撞上一輛滿載少年冰球隊員的巴士，造成16人死亡，而卡車司機在2019年被判處8年監禁。

加拿大歷史上最嚴重的交通事故則發生於1997年，當時一輛載有老年人的公車在魁北克省發生意外，整輛車墜入峽谷，造成44人死亡。