德州龍捲風襲小鎮釀3死！200棟房屋被夷為平地　現場畫面曝光

▲德州小鎮佩里頓15日遭龍選風襲擊,造成至少3人死亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州一座小鎮15日遭龍選風襲擊,造成至少3人死亡,城鎮大片住宅去被夷為平地,至少有200棟房屋損毀,就連當地消防局都遭殃,德州州長也派出搜救小組前往當地支援。

Close call for a bus full of campers in Perryton, #Texas. Not everyone as lucky this evening. @NWSAmarillo #txwx #tornado Video by Jaxon Lehnert pic.twitter.com/IW3rqwwjQW