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暑假搭機捷逍遙遊　1200定期月票一天40元玩透透

▲暑假搭機捷逍遙遊

▲華泰名品城。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

7月1號開始放暑假囉！桃園機場捷運線跨越雙北，穿過桃園國際機場，聯結桃園市，吃喝玩樂沿線景點相當豐富。一張基北北桃1200定期月票可以無限次數搭乘桃園機場捷運線，無限次數的到沿線各個景點吃喝玩樂，然，也別忘了要走專用通道喔。

桃捷公司15日表示，桃園機場捷運線一張1日票320元，一天一張一個月下來要9600元。一張基北北桃1200定期月票，一個月平均下來一天只要40元。一張1日票只能用一天，一張基北北桃1200元定期月票可以用一個月。

▲暑假搭機捷逍遙遊

▲橫山書法公園。（圖／桃捷提供）

最夯的景點有新北大都會公園、橫山書法公園 、宏匯廣場、華泰名品城、Xpark、青塘園、大古山、環球購物中心、桃園樂天棒球場等等，還有桃園國際機場的觀機坪及美食大街。進入中壢後中原夜市、新明夜市及老街溪河岸，更多的地方特色小吃風味獨特任您選擇品嚐。

▲暑假搭機捷逍遙遊

擁有一張基北北桃1200定期票，等於擁有了一張桃園機場捷運線逍遙遊的月票，一個月內桃園機場捷運線21處車站景點任你行，只要1200元。7月1號開始就是暑假了，持續到今年底，持有基北北桃1200定期票的乘客在各車站進出要走專用通道喔，不然會被重複扣款，那就划不來了。

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