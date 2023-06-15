《ETtoday》連續6年台灣網媒「使用率+信任度」冠軍　牛津大學認證

▲《2023年數位新聞報告》調查，若不含入口網站Yahoo!新聞，《ETtoday新聞雲》是台灣網路媒體觸及率及讀者忠誠度皆排名第一。（圖／翻攝reutersinstitute）



記者王致凱／綜合報導

牛津大學「路透新聞學研究所」公布《2023年數位新聞報告》（Digital News Report 2023），在台灣讀者中，《ETtoday新聞雲》領先其他媒體，為原生網路媒體中觸及率和信任度雙料第一，為連續第6年蟬聯網路媒體冠軍。

報告指出，在台灣媒體每周線上觸及率方面，若不計入口網站Yahoo!新聞，原生網路媒體《ETtoday新聞雲》以34％觸及率排名第一，領先自由時報電子報、聯合新聞網、風傳媒等其他媒體。

▲《ETtoday新聞雲》的媒體信任度46％，在整體媒體中排名第6。（圖／翻攝reutersinstitute）



在台灣媒體品牌信任度方面，《ETtoday新聞雲》以46％的讀者信任度排名第6，但若以原生網路媒體而言則排名第一。媒體信任度第一至五位分別為商業週刊、公視、天下雜誌、經濟日報和TVBS新聞。第七位起則分別為東森新聞、台視新聞、聯合報、中視新聞、華視新聞、自由時報、民視新聞、三立新聞和風傳媒。

至於台灣民眾接收新聞的來源，依序分別為網路（78％）、電視（56％），社群媒體（52％）和實體刊物（17％）。值得注意的是，除了傳統紙本刊物外，其他新聞來源均呈現微幅下滑趨勢。

另外，台灣民眾經常透過社群媒體平台分享新聞資訊，最常被使用來分享新聞消息的社群媒體分別為Line（47％）、YouTube（44％）、Facebook（41％）、Instagram（10％）、PTT（7％）和Facebook Messenger（6％）。

報告中指出，台灣媒體身處在一個擁擠的市場中，台灣已經擁有19個24小時播放的新聞頻道，其中大多是商業電視台。儘管台灣經濟成長強勁，而網路廣告收入自2021年起已經成長10％，但紙本媒體的收入卻下滑30％以上，顯示傳統媒體在因應網路時代上面臨的困境。

對於連續6年獲得牛津大學調查的肯定，ETtoday總經理陳安祥表示，媒體最重要的是「內容」，有好的「內容」才能產生「信賴」，《東森新媒體ETtoday》成立至今，規模逐年擴大，去年分別奪得第21屆卓越新聞獎的新聞攝影類「單張新聞攝影獎」與廣播及網路（音頻）類「Podcast新聞節目獎」，「即使現在這個市場對消費者來說，已經不缺內容，但以媒體對自身的要求來看，我們仍要持續生產具品質水準的內容！」