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浪費食物被抓到！大馬補習中心慫恿12學生「報復」　女童被狂鞭60下

▲▼馬來西亞一名補習中心的院長因不滿一名小女孩浪費食物，而慫恿班上12名學生集體報復。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞一名補習中心的院長因不滿一名小女孩浪費食物，而慫恿班上12名學生集體報復。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名單親媽媽指控，女兒所在的補習中心因不滿有同學浪費食物，導致中心10多名學生被院長鞭打；更令人憤怒的是，這名院長居然在發現女兒就是丟掉食物的「真兇」後，慫恿學生們集體報復，導致她女兒一下子被鞭打60下，手腕脈搏處都紅腫了。

據《星洲網》報導，這名媽媽日前在Facebook發文指出，她12日到補習中心接2名女兒回家時，被院長告知小女兒因浪費食物遭受懲罰，於是她回家後便仔細向2名女兒了解情況，得知院長發現有學生將沒吃完的食物丟進垃圾桶但卻沒人承認，所以院長就用藤條鞭打每位學生的手掌5下，試圖逼出犯錯同學。

不料，院長打完一圈後，居然還是沒有同學承認，於是院長便調出監控查看。當院長發現將食物丟到垃圾桶的其中一名同學是單親媽媽的小女兒後，院長就告訴補習中心的12名學生，「你們剛剛受到的委屈都是因為她」，然後再將藤條遞給其他學生，慫恿這12名學生每人打小女兒5次作為報復。

這名單親媽媽表示，小女兒就在這樣的情況下，被包括大女兒在內的12名學生鞭打了60次，其中還有幾名同學甚至因為鞭打的力度太小，不被院長滿意，而被要求鞭打到院長滿意為止。

儘管女兒的遭遇讓這名媽媽感到委屈、憤怒，但由於小朋友們無法掌握好鞭打的力度和位子，導致小女兒的手腕脈搏處被打得紅腫不已，因此這名媽媽只好先漏夜帶著小女兒到醫院就診驗傷，而她也表示自己已報警。

這名媽媽的po文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意。不少人要求她公開補習中心的名字和院長身份，但這名媽媽表示，她不願意當事人受到網路霸凌，而且院長事後也已向她們道歉，不過她仍會保留法律追究的權利，「我無法接受這名院長的行為，因此我決定不姑息，一定要抗爭到底」。

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