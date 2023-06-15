帶女友見家長！他要求配合「1家族傳統」情侶吵翻　PO文討拍被酸爆

▲一名男網友要求女友配合「家族傳統」，兩人為此大吵一架。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名男網友將首度攜伴出席家族聚餐，於是要求女友屆時必須配合「女人下廚、男人社交」的家族傳統，2人卻因此吵翻了。他無辜地在網路論壇Reddit發文求助，詢問自己是不是做錯了，卻被鄉民一面倒認證「這個要求超渾蛋」。

網友「GraveYardSchift」發文表示，他有一個非常親密的大家庭，每幾個月就會在曾祖父的莊園裡舉行一次盛大的家族聚餐，「在這些聚會裡，女性都會進廚房做飯，男性都不會」。

他宣稱完全意識到這個傳統「性別歧視到不行」，但身為全家族最年幼的成員，即使抗議也「毫無意義」。此外，以前也有其他女性參加家族聚餐，卻沒有一起進廚房，結果遭到「一定程度地排斥」，「當我看見新加入的伴侶沒有做飯，情況就變糟…那個女人完全被排斥了」，甚至遭受刻薄又粗魯地對待。

一開始，「GraveYardSchift」很開心女友答應出席，但當他提及這項家族傳統時，女友顯然非常困擾，「我告訴她，我了解她的出發點，但如果她能夠配合，對大家都是最好的」，況且這種情況不會永久持續下去，請女友這麼做，只是為了「避免來自其他家族成員的不好對待」。

結果，女友對此大為惱火，完全無法接受，還說如果必須遵循傳統的話，乾脆不去了。儘管他試圖找到折衷方案，女友卻已經不願讓步，而且非常生氣，「她告訴我，如果我認為要求她這麼做是可接受的，我就跟其他人一樣糟糕，而我的觀點只是她必須給人留下良好的第一印象。」

網友一面倒認為原PO太過分，紛紛留言，「如果他能從中得到好處，為什麼要真正試圖解決問題呢」、「這從不是真正關乎女人，而是男人之間的地位。男人先吃飯、被服侍並且有人收拾善後」。不過，也有人提供更靈活且可行的解決方案，「聘請一間團膳公司或一名私人廚師過來，沒有人負責做飯，大家都可以享受」。

匹茲堡心理學家伯恩斯坦（Dr. Natalie Bernstein）接受《福斯新聞》採訪時說，「我對於任何要求伴侶『假裝』或『照做融入大家』的關係感到憂慮」，不過女方顯然已清楚表明自己的底線在哪裡。

她分析，儘管這類要求看似無辜，卻傳遞了幾個訊息，「你還不夠好」、「我家人的需求比我們的需求更重要」、「對我而言，我家人對我的看法，比你的需求更重要」、「我的家人有能力影響我們的互動方式」，「隨著關係推進而碰到更多態度和信念的問題，最後一項尤其可能變得極具破壞力」。