阿聯酋航空A380回來了「頭等艙同步回歸」！客運量暴增一倍

▲阿聯酋航空宣布，自8/1起以兩艙等的A380旗艦客機執飛每日的台北－杜拜航班。（圖／阿聯酋航空）

記者李宜秦／台北報導

隨著疫後解封，空運市場陸續恢復，阿聯酋航空宣布，自8/1起以兩艙等的A380旗艦客機執飛每日的台北－杜拜航班，10/29升級為三艙等A380執飛，頭等艙也同步恢復。據統計，2022年4月到2023年3月全球服務旅客數累積達4300萬名，較前一年同期翻倍成長。

阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻表示，阿聯酋航空自2016年引進A380寬體客機，為台灣首家引進該客機的航空公司，由於市場反應熱絡，因此每日飛行一班台北—杜拜，直到疫情期間才暫停飛行三個月，不過很快又恢復一周三班，直到去年11/6再恢復一天一班。

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阿聯酋航空也是疫情期間第一家推出疫情保險，考慮到台灣人健康意識高，防疫措施完整，因此也針對台灣市場實施該政策，並自去年11月起持續到今年3月。

▲阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻。（圖／記者李宜秦攝）

2022年4月到2023年3月全球服務旅客數累積達4300萬名，較2021年4月到2022年3月的2100萬成長一倍之多。以台灣旅客來說，多數搭乘阿聯酋航空的多是轉機客，大部分旅客的目的地為歐洲，包括英國、德國、義大利、法國、捷克，小部分為非洲，包括摩洛哥、奈及利亞、埃及。

阿聯酋航空也針對轉機客推出吸客優惠，只要在杜拜轉機，並停留超過10小時以上，就可以申請免費的住宿，還可以得到阿聯酋航空通行證，憑登記證、護照，就可在阿拉伯聯合宮國境內合作的商家享有特別優惠。

另外，阿聯酋航空最知名的頭等艙也將於10/29回歸台北－杜拜航班，譚禮旻指出，除了商務客外，其實連一般的自由行旅客也會搭乘頭等艙。

頭等艙主打整套完整服務，從踏出家門就有專人接機，到機上有完全私密的空間，還有迷你Bar，也可以在機上洗澡，享受超過五千個頻道的空中劇院，除了正餐以外，還有點心類如迷你漢堡、爆米花等供享用。