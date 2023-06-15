高中營養午餐「像廚餘」！教育局曝原因：菜名是「南洋沙嗲水鯊」

▲家長指控像廚餘的料理是「南洋沙嗲水鯊」。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

一名新北市高中家長在「爆怨公社」指控，學校在本月13日的營養午餐十分詭異，有個餐桶裡盛裝了玉米、豆子、紅蘿蔔及各式各樣的食材，混合在一起的模樣，讓人食慾盡失，氣得大罵「我在菜單上，真找不到一道名叫『廚餘』的菜。」新北市教育局回應，該道菜色是「南洋沙嗲水鯊」，因為鯊魚肉質軟嫩，經過學生打菜後，難免魚肉破碎，賣相較差。

該名家長在「爆怨公社」貼文控訴並附上照片，照片當中可以看見，餐桶中所盛放的食材相當多元，但菜色確實讓人沒什麼胃口，與學校開出的菜單做對比，也難判定是哪道菜色。照片也引發網友討論，「這張照片看起來就不好吃啊」、「難怪學生時期每天都會跑福利社」、「本來想說一餐幾十塊而已，還能要求什麼。但點開照片看，是真的有夠像…。」

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對此，新北市教育局回應，經查該名家長反映的菜色是「南洋沙嗲水鯊」，料理內含鯊魚肉、甜玉米、胡蘿蔔、豆莢等食材，皆為三章一Q、國產CAS台灣優良農產品及產銷履歷食材，且均由營養師把關衛生、營養成分與口味，並提供剛出餐時的照片佐證，可清楚看到鯊魚肉塊。

新北教育局解釋，家長在網路所張貼的料理照片已非剛出餐狀態，而是經學生打菜後的狀態，因鯊魚肉質較軟嫩，打菜翻攪時易使魚肉有破碎的情形，故照片呈現較為細碎。若家長對營養午餐菜色有相關建議，可循管道向校內午餐供應委員會反映，校方會依學生及家長建議改善餐點菜色、烹調及擺盤方式等。

▲家長指控像廚餘的料理是「南洋沙嗲水鯊」。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）