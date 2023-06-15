　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平罕見提「琉球」　強調與中國「交往淵源很深」

▲▼習近平參觀中國國家版本館。（圖／新華社）

▲習近平參觀中國國家版本館。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平月初考察中國國家版本館，罕見提及中國與琉球的淵源，各界對此舉背後的意義產生了不少討論。對此，大陸學者李國強表示，習近平提到琉球，就是在對琉球歷史、中琉關係史的回望中，透過浩如煙海的典籍，更好地揭示歷史本源，更好地探究歷史經緯，更好地傳承中華文明。

習近平月初考察中國國家版本館，大陸官媒《新華社》及《人民日報》之後發表了一篇「紀實」，提及習近平參觀明抄本「使琉球錄」展品的細節。

習近平在參觀時表示，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球。」

港媒《星島日報》分析，這應該是習近平主政之後首次公開談及琉球（沖繩），並特別提到了中國與琉球的關係，因此引起外界關注與討論。

▲▼習近平參觀中國國家版本館。（圖／新華社）

值得注意的是，就在習近平參觀完中國國家版本館不久，陸媒《深圳衛視》近日就推出了一個名為《琉球問題不能是一筆「糊塗帳」》的專題節目，請來多名專家探討琉球問題。

中國社會科學院中國歷史研究院副院長李國強在節目上指出，習近平在國家博物館提到琉球，是在對琉球歷史以及中琉關係史的回望中，透過浩如煙海的典籍，更好地揭示歷史本源，更好地探究歷史經緯，更好地傳承中華文明。

李國強說，閩人36姓是中國先進文化科學技術向琉球傳播的典型事例，在中流政治、經濟、文化交往中發揮了十分特殊的橋樑和紐帶作用，「在中琉交往的500多年間，包括使節、僧侶、學生、商人、船工等等在內雙方的人員往來互動不僅十分頻繁而且持續不斷。」

李國強強調，博大精深、源遠流長的中華文化深深地影響了琉球王國政治、經濟、文化和生活等方方面面，「琉球王國因此也成為中華文化圈中接受中華文化最深入、最廣泛、最持久的典型代表。」

▼沖繩針對美軍基地搬遷舉辦公投，民眾閱讀結果。（圖／路透社）

▲▼日本沖繩針對美軍基地搬遷舉辦公投，民眾閱讀結果。（圖／路透社）

中國社會科學院日本研究所外交研究室助理研究員孫家珅則說，「閩人三十六姓」實際上已經得到了延續，例如，現在的沖繩縣那霸市有一個社團組織「久米崇聖會」，其中的成員都是「閩人三十六姓」的後裔，「這體現了中華文化的生命力，中華文化在傳播到海外之後，紮根異鄉、頑強生長；第二點也體現了中國自古以來奉行懷柔遠人的政策，更是睦鄰友好的體現。」

節目的最後更強調，位於日本九州島和台灣之間的沖繩，也就是琉球群島，曾在二戰中飽受戰爭之苦，現在日本打著「台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事」的幌子，夥同美國持續強化在沖繩的軍事部署，試圖將其軍事堡壘化。

上海國際問題研究院研究員李秀石認為，目前日本自衛隊與美軍相配合，正在加緊推進，把沖繩地區打造成日本自衛隊干預台海衝突，以及日美聯合干預台海衝突作戰的要塞，「同時持續加強與北約國家的軍事勾連，給亞太地區安全局勢帶來極大不確定性。而一旦出現衝突，沖繩民眾恐怕難逃被當作『人盾』的命運。」

李國強也進一步指出，中琉500多年的友好史，已經是每個沖繩人抹不掉的歷史記憶，而美國軍隊長期駐守沖繩，非但沒有給沖繩人帶來安寧和幸福感，反而帶來的是不安和焦慮，這也是每個沖繩人揮之不去的現實憂慮。

▼沖繩知事玉城丹尼。（圖／路透社）

▲▼沖繩縣知事玉城丹尼。（圖／路透社）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
東海大學樹倒塌「壓斷女雙腿」！　搶救13天不治
退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網見技巧高超：默認了？
與女友嘿咻中！警破門闖入　2人相擁哭泣
快訊／陳芳盈激動落淚！　控網軍霸凌「為何他可躲起來」
快訊／許傑輝退出演藝圈　《婆婆2》製作人回應
LIVE／控朱凱翔性騷擾約砲　陳芳盈親自說明
快訊／哈日族嗨爆！　日圓再創今年最甜
快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！
放受刑人嘿咻妻子+小三！　緝毒英雄正面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平罕見提「琉球」　強調與中國「交往淵源很深」

網紅結婚「金飾把臉全蓋住」！超豪奢畫面曝...網笑揭真相打臉

他買「鴨仔蛋」準備大吃　一回到家「33顆全孵化了」

大陸5月青年失業率再攀高至20.8％！　官方強調：經濟恢復向好

鄰居1句話「心中瞬間警鈴大響」…一驗DNA他綠炸！花心妻下場慘了

男大生說「猫屎很臭」　女學生大暴怒「烤鴨飯砸頭」

私辦龍舟活動！浙江瑞安2村民遭行拘　官方：已禁止20年

預定16日會面習近平？　比爾蓋茲微博發文：已抵達北京

四川14歲學霸教室內遭砍慘死！同學寫紙條「一定殺了你」

21歲妹搭地鐵遭鐵捲門砸中！頭骨「大面積破裂」命危　母還原現場

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

魏如萱深夜「接小14歲陳昊森回家」　曾直播認「勾引過」..離婚1年爆3緋聞

習近平罕見提「琉球」　強調與中國「交往淵源很深」

網紅結婚「金飾把臉全蓋住」！超豪奢畫面曝...網笑揭真相打臉

他買「鴨仔蛋」準備大吃　一回到家「33顆全孵化了」

大陸5月青年失業率再攀高至20.8％！　官方強調：經濟恢復向好

鄰居1句話「心中瞬間警鈴大響」…一驗DNA他綠炸！花心妻下場慘了

男大生說「猫屎很臭」　女學生大暴怒「烤鴨飯砸頭」

私辦龍舟活動！浙江瑞安2村民遭行拘　官方：已禁止20年

預定16日會面習近平？　比爾蓋茲微博發文：已抵達北京

四川14歲學霸教室內遭砍慘死！同學寫紙條「一定殺了你」

21歲妹搭地鐵遭鐵捲門砸中！頭骨「大面積破裂」命危　母還原現場

林郁婷莫名中箭「上天給的考驗」　調適心情專注亞運

女神旋風來襲！味全龍小龍女主場秀送福利

嬰兒染巨細胞病毒易致病！門諾獲贈篩檢名額 　400新生兒受惠

六月突爆：離婚協議書準備好了　親揭李易「缺席內幕」！

她們表演天分都遺傳自爸爸？　盤點5位「星二代」KPOP女團成員

支持夢計畫　台電屏東區處端午送樂器+鍋具+電鍋+擴音器到原鄉

前美副國安顧問見蔡英文「嚇阻遠比戰爭有用」　分享關鍵阻敵公式

事前登錄人數突破124萬！《搖曳露營△》手遊今日正式開服

蔡依林現蹤越南街頭！　水中穿「透視比基尼」完美曲線全洩

快脫手！3款iPhone無緣升級iOS 17　專家：9月後二手價估跌逾4成

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

大陸熱門新聞

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

14歲學霸遭砍慘死！同學遞字條：一定殺了你

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦回應

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

熬夜喝冰鎮檸檬茶！45歲男子劇烈腹痛急送ICU

大陸家政婦全是正妹美女　網驚：根本選後宮

網紅傑克辣條暗網開虐貓刑房　160根長針刺穿小奶貓

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

21歲妹搭地鐵遭鐵捲門砸中！母崩潰還原現場

網紅結婚「金飾把臉全蓋住」！豪奢真相曝網傻眼

睡中遭蜈蚣咬！女子痛醒驚見「嘴唇腫脹如香腸」嚇壞

他說「猫屎很臭」　遭女學生便當砸頭

他買鴨仔蛋準備大吃　回到家33顆全孵化了

更多熱門

相關新聞

預定16日會面習近平？　比爾蓋茲微博發文：已抵達北京

預定16日會面習近平？　比爾蓋茲微博發文：已抵達北京

微軟聯合創辦人比爾蓋茲14日晚抵達北京訪問。他通過官方微博發文稱，我「剛降落在北京，這是我2019年以來的首次訪問。」據路透社引述知情人士報導，他將於周五（16日）與大陸國家主席習近平會面。

再當調解人？習近平提解決巴勒斯坦問題3主張

再當調解人？習近平提解決巴勒斯坦問題3主張

日「托父所」兩小只要400　附酒水喝到飽

日「托父所」兩小只要400　附酒水喝到飽

屏東小琉球海面驚見救生筏漂流　海巡拖返港

屏東小琉球海面驚見救生筏漂流　海巡拖返港

習近平與宏都拉斯總統會談：中宏建交功在當今

習近平與宏都拉斯總統會談：中宏建交功在當今

關鍵字：

習近平琉球沖繩

讀者迴響

熱門新聞

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

即／高雄輔英科大「2女學生墜樓」！　命危搶救中

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

「報復心強」狠角色星座Top 3

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

「這台吃電怪獸」竟不准拔插頭！苦主硬拔...下場哭了

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面