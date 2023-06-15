習近平罕見提「琉球」　強調與中國「交往淵源很深」

▲習近平參觀中國國家版本館。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平月初考察中國國家版本館，罕見提及中國與琉球的淵源，各界對此舉背後的意義產生了不少討論。對此，大陸學者李國強表示，習近平提到琉球，就是在對琉球歷史、中琉關係史的回望中，透過浩如煙海的典籍，更好地揭示歷史本源，更好地探究歷史經緯，更好地傳承中華文明。

習近平月初考察中國國家版本館，大陸官媒《新華社》及《人民日報》之後發表了一篇「紀實」，提及習近平參觀明抄本「使琉球錄」展品的細節。

習近平在參觀時表示，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球。」

港媒《星島日報》分析，這應該是習近平主政之後首次公開談及琉球（沖繩），並特別提到了中國與琉球的關係，因此引起外界關注與討論。

值得注意的是，就在習近平參觀完中國國家版本館不久，陸媒《深圳衛視》近日就推出了一個名為《琉球問題不能是一筆「糊塗帳」》的專題節目，請來多名專家探討琉球問題。

中國社會科學院中國歷史研究院副院長李國強在節目上指出，習近平在國家博物館提到琉球，是在對琉球歷史以及中琉關係史的回望中，透過浩如煙海的典籍，更好地揭示歷史本源，更好地探究歷史經緯，更好地傳承中華文明。

李國強說，閩人36姓是中國先進文化科學技術向琉球傳播的典型事例，在中流政治、經濟、文化交往中發揮了十分特殊的橋樑和紐帶作用，「在中琉交往的500多年間，包括使節、僧侶、學生、商人、船工等等在內雙方的人員往來互動不僅十分頻繁而且持續不斷。」

李國強強調，博大精深、源遠流長的中華文化深深地影響了琉球王國政治、經濟、文化和生活等方方面面，「琉球王國因此也成為中華文化圈中接受中華文化最深入、最廣泛、最持久的典型代表。」

▼沖繩針對美軍基地搬遷舉辦公投，民眾閱讀結果。（圖／路透社）



中國社會科學院日本研究所外交研究室助理研究員孫家珅則說，「閩人三十六姓」實際上已經得到了延續，例如，現在的沖繩縣那霸市有一個社團組織「久米崇聖會」，其中的成員都是「閩人三十六姓」的後裔，「這體現了中華文化的生命力，中華文化在傳播到海外之後，紮根異鄉、頑強生長；第二點也體現了中國自古以來奉行懷柔遠人的政策，更是睦鄰友好的體現。」

節目的最後更強調，位於日本九州島和台灣之間的沖繩，也就是琉球群島，曾在二戰中飽受戰爭之苦，現在日本打著「台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事」的幌子，夥同美國持續強化在沖繩的軍事部署，試圖將其軍事堡壘化。

上海國際問題研究院研究員李秀石認為，目前日本自衛隊與美軍相配合，正在加緊推進，把沖繩地區打造成日本自衛隊干預台海衝突，以及日美聯合干預台海衝突作戰的要塞，「同時持續加強與北約國家的軍事勾連，給亞太地區安全局勢帶來極大不確定性。而一旦出現衝突，沖繩民眾恐怕難逃被當作『人盾』的命運。」

李國強也進一步指出，中琉500多年的友好史，已經是每個沖繩人抹不掉的歷史記憶，而美國軍隊長期駐守沖繩，非但沒有給沖繩人帶來安寧和幸福感，反而帶來的是不安和焦慮，這也是每個沖繩人揮之不去的現實憂慮。

▼沖繩知事玉城丹尼。（圖／路透社）

