預定16日會面習近平？　比爾蓋茲微博發文：已抵達北京

▲比爾蓋茲訪中。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

微軟聯合創辦人比爾蓋茲14日晚抵達北京訪問。他通過官方微博發文稱，我「剛降落在北京，這是我2019年以來的首次訪問。」據路透社引述知情人士報導，他將於周五（16日）與大陸國家主席習近平會面。

6月14日晚，比爾蓋茲在微博寫道，「蓋茲基金會與中國夥伴合作應對全球健康和發展挑戰已經超過15年。我非常高興能與中國的夥伴們見面。在減少兒童死亡和貧困方面，世界取得了巨大進展，然而全球危機卻讓這些進展受阻。面對高昂的食物價格、沉重的債務和不斷增加的結核病、瘧疾發病率，非洲國家尤為脆弱。這也是為什麼我接下來要訪問西非的原因。要解決氣候變化、健康不公平和糧食安全這樣的問題，我們需要創新。從研發抗瘧新藥到投資氣候適應性解決方案，中國在這些領域擁有大量經驗。我們需要幫助全球更多人實現這樣的發展。」

路透社報導指出，這將是習近平近年來首次與外國私營企業家會面，可能是一對一會面。

在比爾蓋茲訪中前，美國也有多位商界著名人士相繼到訪中國，包括美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、星巴克行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）等，不過他們均未有與習近平會面。

馬斯克5月訪中期間會晤大陸外長秦剛、工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤等人。