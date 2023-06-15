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社會 社會焦點 保障人權

5天前機車對撞釀2死...小琉球再傳機車事故　1人昏迷送醫急救

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉田姓男子14日騎乘機車時，與由吳姓男子騎乘的機車發生擦撞，田男昏迷，送醫急救；吳男擦傷送後返家休息，被吳搭載的李男則未受傷，相關肇事原因由東港警分局調查處理。由於小琉球5天前才發生2死的機車車禍，東港警方也持續在警察節到島上宣導、勸導、開單，並提醒騎士騎機車要戴安全帽，確保行車安全。

▲琉球鄉上杉路發發生兩機車擦撞交通事故，1人昏迷急救 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲琉球鄉上杉路發發生兩機車擦撞交通事故，1人昏迷急救 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣琉球鄉相埔路與中興路口，9日上午發生當地85歲李姓男子騎乘機車與18歲湯姓遊客騎乘機車相撞交通事故，兩人分別送醫搶救，均不治死亡，當時就有網友指案發地點未設置紅綠燈交通號誌，成為討論焦點，沒想到5天後又發生重大交通事故。

▲琉球鄉上杉路發發生兩機車擦撞交通事故，1人昏迷急救 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲琉球鄉上杉路發發生兩機車擦撞交通事故，1人昏迷急救 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局琉球分駐所於6月14日15時許獲報，在琉球鄉上杉路發生交通事故，立即派員前往處理。

發現66歲田姓男子騎乘重機車，由琉球鄉上杉路72號旁巷內北往南直行欲橫越上杉路至對向車道，於橫越過程中與沿上杉路東向西直行的27歲吳男騎乘重機車後載李姓男子發生側撞，人車倒地。

▲琉球鄉上杉路發發生兩機車擦撞交通事故，1人昏迷急救 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

田男呈昏迷狀態，經衛生所初步檢傷後，由救護船轉送東港輔英醫院救治再轉至高雄長庚醫院治療中(委託醫院協助抽血檢測)。另吳男左手、左腳擦挫傷經衛生所治療後無大礙返家休息，乘客李男未受傷。有關肇事原因警方正調查釐清中。

警方在此呼籲民眾，行經路口請減速慢行、注意左右來車，遵守交通規則，保障用路人安全。並持續在琉球碼頭等場所，提醒騎士騎乘機車一定要戴安全帽。

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