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台美貿易倡議首批協定投票　美眾院全票通過

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲眾議院全票通過。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國聯邦眾議院歲計委員會今天以全數同意的壓倒性票數，通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。法案提案人、委員會主席史密斯表示，法案的通過確認美國國會對台美夥伴關係的堅定支持。

「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）是由民主黨籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）與史密斯（Jason Smith）等人共同提出，眾院歲計委員會（House Ways and Means Committee）今天召開審議會議。

經過約50分鐘的討論，委員會以42票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過這項法案。

史密斯表示，美國與台灣人民共享深具價值的經濟夥伴關係、共享民主價值觀，也有著穩健的個人聯繫，美國總統拜登政府尋求達成協議，以強化台美貿易關係的決定十分得宜。

史密斯表示，藉由國會批准這一美台貿易倡議初步協定，確認了國會對美台夥伴關係的堅定支持。這項法案不僅對美台貿易關係十分重要，也對美國貿易談判完整性與國會在其中扮演的作用至關重要。

民主黨籍首席議員尼爾（Richard Neal）則表示，台灣建立強大且繁榮的民主制度，成為區域燈塔。但台灣正面臨來自威權鄰國的巨大壓力，國會站出來支持民主夥伴至關重要。加強與台灣的雙邊貿易關係，強化了美國維護國內外民主的共同決心。

他指出，美國的貿易政策必須反映促進民主與和平的全球承諾。拜登政府藉由優先考慮美台經貿關係以體現這一承諾，無疑也是國會的優先事項。

根據委員會公布的法案內容，法案目的在強化與發展美台經濟關係，以實現互惠互利；為進一步擴大合作與提升雙方利益協議奠定基礎；建立進一步協議的透明度與協商要求。

法案規定，在台美21世紀貿易倡議首批協定生效前，美國總統須先向國會提出報告，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。

法案今天獲得眾院歲計委員會通過後，可能會再送眾院其他相關委員會審理，才送交參議院討論。法案在眾參兩院表決通過後，才會遞交美國總統簽署生效。

台美21世紀貿易倡議首批協定於6月1日在美國在台協會（AIT）華府總部，由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署。行政院政委鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。鄧振中當時表示，第二階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。

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