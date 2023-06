台美貿易倡議首批協定投票　美眾院全票通過

▲眾議院全票通過。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國聯邦眾議院歲計委員會今天以全數同意的壓倒性票數,通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。法案提案人、委員會主席史密斯表示,法案的通過確認美國國會對台美夥伴關係的堅定支持。

「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」(US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act)是由民主黨籍參議院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)與史密斯(Jason Smith)等人共同提出,眾院歲計委員會(House Ways and Means Committee)今天召開審議會議。

經過約50分鐘的討論,委員會以42票贊成、0票反對的壓倒性票數,通過這項法案。

史密斯表示,美國與台灣人民共享深具價值的經濟夥伴關係、共享民主價值觀,也有著穩健的個人聯繫,美國總統拜登政府尋求達成協議,以強化台美貿易關係的決定十分得宜。

史密斯表示,藉由國會批准這一美台貿易倡議初步協定,確認了國會對美台夥伴關係的堅定支持。這項法案不僅對美台貿易關係十分重要,也對美國貿易談判完整性與國會在其中扮演的作用至關重要。

民主黨籍首席議員尼爾(Richard Neal)則表示,台灣建立強大且繁榮的民主制度,成為區域燈塔。但台灣正面臨來自威權鄰國的巨大壓力,國會站出來支持民主夥伴至關重要。加強與台灣的雙邊貿易關係,強化了美國維護國內外民主的共同決心。

他指出,美國的貿易政策必須反映促進民主與和平的全球承諾。拜登政府藉由優先考慮美台經貿關係以體現這一承諾,無疑也是國會的優先事項。

根據委員會公布的法案內容,法案目的在強化與發展美台經濟關係,以實現互惠互利;為進一步擴大合作與提升雙方利益協議奠定基礎;建立進一步協議的透明度與協商要求。

法案規定,在台美21世紀貿易倡議首批協定生效前,美國總統須先向國會提出報告,並於30日內提出認證,證明台灣已採取任何履行協定所需措施。法案也要求行政部門,未來與台灣達成的任何進一步協定,需符合公開透明原則,並徵詢國會意見。

法案今天獲得眾院歲計委員會通過後,可能會再送眾院其他相關委員會審理,才送交參議院討論。法案在眾參兩院表決通過後,才會遞交美國總統簽署生效。

台美21世紀貿易倡議首批協定於6月1日在美國在台協會(AIT)華府總部,由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯(Ingrid Larson)代表簽署。行政院政委鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)及AIT主席羅森柏格(Laura Rosenberger)在場見證。

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。鄧振中當時表示,第二階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題,但還需再跟美方協商。