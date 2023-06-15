與侯友宜互推整合責任爆衝突？　朱立倫斥：黨主席是全力以赴

▲朱立倫出席中華民國消防退休人員協會總會會員大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統選舉國民黨陷整合問題，傳出國民黨總統參選人侯友宜與黨主席朱立倫，雙方陣營幕僚日前於內部會議中，針對遲遲無法整合鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜等人支持，當面起嚴重口角。對此，朱立倫今（15）受訪表示，黨中央跟侯團隊完全整合在一起，不要想要見縫插針、製造矛盾，自己身為黨主席、總教練一定全力以赴，且努力要把造謠者找出來。

傳出侯營幕僚與朱立倫幕僚在某次內部對接會議上，起了嚴重口角爭執，彼此互相怪罪要對方負起整合責任，侯營幕僚當場不諱言地質問，朱曾允諾提名後會幫忙侯處理、擺平郭韓整合問題，為何侯主動聯繫後還是無法與郭韓2人見到面？而黨內知情人士透露，近日朱立倫與友人私下聚會時，席間被問及接下來該如何整合郭台銘及韓國瑜的問題時，朱則回應，「必須要有權力的人才能解決」。

朱立倫今日上午出席中華民國消防退休人員協會總會第四屆第二次會員大會。朱立倫會前受訪時指出，黨中央跟侯團隊是完全整合在一起，大家不要想做文章、見縫插針，會全力支持黨提名的候選人，完全整合在一起，中央黨部、地方黨部、智庫跟相關資源，完全整合在一起全力支持，他身為黨主席、總教練全力以赴。

至於可能親自操盤選戰，進駐侯團隊當競總主委？朱立倫則說，未來競選總部怎麼組織架構，一定跟所有人一起討論，對選戰有幫助的都來做，把隊伍整頓好，更多優秀人才加入，媒體、網路、文宣、策略有更多優秀人才。

對於口角傳言，朱立倫再次強調經相關查證，只能用8個字形容，「憑空捏造、惡意造謠」，如果不出來澄清，就會讓很多見縫插針者得逞，因此不斷呼籲大家不要惡意造謠憑空捏造，「我們現在不需要造浪者，是不斷努力要把造謠者找出來」。