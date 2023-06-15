妹子開門拿餐「全裸被看光」　結局糗翻！同行曝：還看過激戰的

▲原PO全裸拿餐點，一開門傻眼了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了減少與外送員的接觸，許多人要求餐點放在指定位置就好。不過一名妹子崩潰直呼，明明選擇無接觸送餐，結果外送員仍站在門口，而原PO當下全裸開門，雙方四目交接糗炸了。原PO嚇得趕緊關門，外送員也急忙逃離現場。文章曝光後，有同行也尷尬爆料「看過...穿浴袍、全裸、林森北送進去房間正在ing的！」

一名女網友在Dcard表示，平時叫外送都會選擇無接觸拿餐，請外送員放在家門口即可，但某天原PO全身光溜溜，又懶得穿衣服，加上隔壁沒住人，於是大剌剌開門拿餐點，結果下一幕讓原PO崩潰了。

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原PO說，外送員來電告知抵達後，她便悠悠地走去門口，本以為對方早已下樓，「但是並沒有」，開門那瞬間，外送員還提著餐點，「我們都嚇了一跳！」原PO隨即關上大門，要求把食物放在地上就好，外送員就衝下樓。

對此，原PO只能怨自己太粗心，並欲哭無淚自嘲「真的是很謝謝，希望不要被廣傳為裸體怪人，很抱歉造成您的工作陰影！」

文章曝光後，底下網友紛紛歪喊，「從今天開始，我立志要去當外送員」、「我都穿CK全套，然後全妝等外送小哥來，喔如果照片是我的菜的話啦」、「傷眼才會有陰影，養眼是一種獎勵」、「下次記得穿衣服」、「外送員的陰影就是門太早關上」。

不過也有網友認真直言，「你也要保護自己，不是每個都好人，有些道德不好的可能會傷害你，或是也要避免遇到其他狀況」、「如果是男生可能立馬被報警性騷擾了，家裡以外的地方還是要好好穿衣服」、「以後還是要小心吧，保護好自已，再怎麼樣沒人也不建議全裸開門」、「當過一段時間的外送員，看過...穿浴袍、全裸、林森北送進去房間正在ing的，外送員不會有陰影？只會在外送群組放送剛剛送哪裡哪樓有裸女，所以你還是要好好保護自己 知道嗎」。