外送員騙按摩女「吃麵聊天不做愛」卻砍死她　再判無期徒刑

▲外送員殺害越南籍按摩女，仍判無期徒刑。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市外送員潘秉侑2021年間到林森北路找越南籍黎姓女子色情按摩，先說明「抱抱吃麵聊天不做愛」並願付費，最後卻因細故起了爭執，最後連砍19刀殺害黎女。一二審均將潘男重判無期徒刑，案經撤銷發回，高院更一審8日仍將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

據了解，潘男現年38歲，有詐欺前科，多年前離婚後須養育2名女兒，因收入不穩定日子難過，經常向朋友借貸。而死者黎女乃偷渡來台，只能從事「一樓一鳳」性交易，與潘男在網路論壇上認識，並不深交。本案發生於去年5月間，潘男與黎女相約後，晚間進入黎女住處1個多小時後離去。隔日上午黎女男友前來時，才發現女友已經遭人砍殺身亡，嚇得趕緊報警。

檢警獲報後，過濾監視器畫面，發現這段期間內僅有潘男一人進出，而且潘男還事先購買刀刃，經過追查後，檢警逮捕潘男。由於檢警調查時，發現死者身中19刀，其中17刀集中在頭頸部，「頸部幾乎砍斷」。另外死者身上的現金、手機、金飾等貴重物品，也全都不知去向。檢方認定潘男有殺人故意，因此依照「強盜殺人」罪嫌，對潘男提起公訴。

法院審理時，潘男否認犯案，辯稱買刀是因為「刀子精緻、好看」，要帶回家使用；更辯稱是臨時起意「竊盜」手機、金錢，之後因死者打他2巴掌，爭吵而失手「殺人」，不應論以重罪。另外潘男也多次在庭上表達歉意，希望能獲得輕判。

不過一二審法院均認定潘男有罪，均重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再經撤銷發回，高等法院更一審於8日宣判，仍將潘男重判無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。