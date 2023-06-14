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搶吃超Q石虎肉包、柑橘桔子蛋塔！　超商「4款鮮食點心」開賣了

▲▼全家最新現烤點心、鹹食。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商搶吃超可愛石虎肉包。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

鹹食、點心一次滿足！有超商開賣最新「4款鮮食、現烤點心」了，其中，肯定要搶超可愛的「石虎梅干扣肉包」，鬆軟包子裡頭包進梅干扣肉，外頭再印上療癒石虎萌樣，欠吃又欠拍，現烤點心則有「桶柑蜜蛋塔」，抹茶蛋塔皮搭配濃郁酸甜桔子醬，每一口還都吃得到蛋香，罪惡爆表，趕緊衝門市嚐鮮去。

▲▼全家最新現烤點心、鹹食。（圖／記者蕭筠攝）

▲石虎肉包裡頭是梅干扣肉餡。

▲▼全家最新現烤點心、鹹食。（圖／記者蕭筠攝）

▲現烤點心必吃桶柑蜜蛋塔。

全家最新4款鮮食、點心來了，首推超可愛的「石虎梅干扣肉包」，包子上頭特意印上了呆萌石虎的模樣，大口咬下裡頭則是梅干扣肉餡，熱熱吃超好吃，同樣選用客家菜作為主角的還有「客家小炒長堡」，選用道地料理客家小炒結合西式長堡，口感微辣還帶有魷魚香氣，通通要吃到。

除外，現烤點心部分則必吃「桶柑蜜蛋塔」，外皮部分選用新竹阿金姐柑橘丁、添加抹茶粉製成，內餡搭配濃郁蛋香、酸甜桔子醬，而「桔香乳酪麵包」則是在麵團裹入糖漬橘皮增添果香，內餡部分結合新竹阿金姊工作坊的柑橘醬及美國乳酪，打造酸甜口感，提醒2款點心只在SOHOT炎選現烤點心店限定販售。

▲▼OK mart推「銷魂大豆干」。（圖／業者提供）

▲OK mart推出現滷大豆干。（圖／業者提供）

另，OK mart近日也強勢開賣現滷「銷魂大豆干」，使用整塊非基改大黑豆干，放進阿薩姆茶葉結合天然發酵醬醪抽取的生醬汁滷汁，再搭配數種中藥材，像是桂枝、小茴香、甘草、當歸、川芎等一起滷煮入味，不僅茶香濃厚，豆干更是口感軟嫩、香氣十足，目前搶先於全台100多間門市上市，至6月28日前還有「第2件8折」優惠等吃。

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