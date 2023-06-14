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連7天有錢拿！超商「隱藏小確幸」又來了　網嗨：賺一波

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲包裹取貨送7元，活動將在本周日開跑。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／劉維榛報導

網購族有錢拿了！小7超商本周日將推出「取貨送7元」的好康活動，限時7天之外，共150萬組送完為止。消息曝光後，引來網友笑虧這次終於不會錯過了，並打算先囤包裹，「幸好昨天還沒取貨，等18號再來拿」、「可以壓到6/18領取了」。

有熱心網友在PTT省錢版嗨喊，「7-11門市又要爆炸啦～取貨記得和店員要小白單或是刷會員，6/18開始唷！」

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底下網友紛紛筆記大讚，「讚，幸好昨天還沒取貨，等18號再來拿」、「可惡，取貨期限到6/16」、「要記得拿收據了」、「賺一波」、「618月中購物+端午節嗎」、「耶，有一個包裹預計6/17到貨，可以壓到6/18領取了」。

而留言串中，不少網友更推全家的9元隱藏優惠，「全家不是送9元霜淇淋券嗎？感覺比較划算」、「9元蘇打霜淇淋比較讚」、「想要9元券吃冰啊」。

事實上，為了迎接618購物節，7-11推出「取貨送購物金」活動，6/18起至6/24止，網購選7-11取貨就送7元購物金，限量150萬組，每筆交易最多提供5組序號，且OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，即可直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，同時還能節省紙張浪費。

至於「9元加購霜淇淋」部分，全家官網指出，活動共有兩波，目前剩6月19日至22日，取貨結帳時，每一件包裹送1張霜淇淋9元加購優惠券，單筆交易最多贈送5張，限150萬組，使用期限至6月29日，發送數量以各店為主，數量有限送完為止。

▼全家取件優惠，9元吃冰CP值超讚。（圖／翻攝自全家官網）

▲▼全家取件優惠。（圖／翻攝自全家官網）

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