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有超Q無敵星星包、蘑菇零錢包！　「15款瑪利歐兄弟周邊」超商才有

▲▼全家最新超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商限定瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動開跑了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

瑪利歐狂粉快看！繼4款聯名鮮食後，超商再度攜手《超級瑪利歐兄弟電影版》，一口氣推出15款超療癒周邊，像是有伸縮票卡夾、環保餐具、零錢包，還有行李箱、超Q雨傘等，通通超欠收，即日起至7月25日開放集點加價購，鐵粉肯定不能放過。

▲▼全家最新超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼零錢包、皮革包超Q。

▲▼全家最新超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／記者蕭筠攝）

「全家X超級瑪利歐兄弟電影版」推出最新「集點加價購活動」，一次就有15款超實用周邊小物等收，有可以隨身攜帶的「超級瑪利歐兄弟零錢包」，無論是蘑菇、問號方塊造型通通超可愛；還有這款「超級瑪利歐兄弟皮革包」，特意以蘑菇、星星作為造型，揹在身上簡直療癒爆表；而「超級瑪利歐兄弟伸縮票卡夾」同樣也有2款，包括問號方塊結合金幣的組合，以及瑪利歐從水管躍起的款式，伸縮使用超生動。

▲▼全家最新超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲瑪利歐兄弟行李箱、直傘也超可愛。

鐵粉也不能放過「超級瑪利歐兄弟20吋行李箱」，是以經典紅色作為底色，外觀復古懷舊，內裝則有問號、蘑菇、星星等造型布面；必收的還有「超級瑪利歐兄弟造型直傘」，傘面印上蘑菇、星星、問號方塊圖案，搭配大大的瑪利歐兄弟，可愛到不行。

▲▼全家最新超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼露營控要收環保餐具組、不銹鋼杯。

▲▼全家最新超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／記者蕭筠攝）

而露營控則可以搶收「超級瑪利歐兄弟環抱餐具組」、「超級瑪利歐兄弟不鏽鋼杯組（4入1組）」、「超級瑪利歐兄弟方塊保冷袋」，還有旅遊必備「超級瑪利歐兄弟摺疊旅行袋」、「超級瑪利歐兄弟盥洗包」等，即日起至7月25日限時於APP開放集點加價購。

▲▼全聯、大潤發年中慶。（圖／業者提供）

▲全聯、大潤發最新集點活動開跑。（圖／業者提供）

另，全聯、大潤發至10月5日前也推出全新印花集點活動，首次跨界找來精品包合作，攜手曾被英國《獨立報》譽為全球最好的50個箱包品牌之一的義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」， 一口氣推出10款以海廢料回收材質製作的獨家包款及行李箱，最低可要用3000福利點或300發幣「加價0元」即可免費換購。

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