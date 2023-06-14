台琉帆船賽25周年！基隆副市長邱佩琳率隊訪沖繩　增進台日關係

▲台琉帆船賽25週年，基隆市副市長邱佩琳率隊訪沖繩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台琉盃國際帆船賽已邁入25周年，今年輪到基隆市與沖繩宮古島主辦。基隆市副市長邱佩琳率隊，帶領民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、基隆市工策會劉錡錡、姊妹市促進會理事長陳世斌，拜訪沖繩縣廳照屋副知事。期望建立深厚的友好情誼更加延續及鞏固，同時提升雙方在旅遊、產業、文化、觀光與教育等方面之提攜與交流。

隨團參訪的基隆市工商發展投資策進會，也希望透過本次「台琉盃」前往沖繩及宮古島姐妹市，期望加深彼此之間的合作與了解。照屋副知事表示，早期基隆有許多來自日本沖繩的居民前往定居，和平島有一個手拿標槍正在「刺丁挽」動作的雕像，是居民為了感謝內間長三的教導，特設立「琉球漁民慰靈碑」，惟歷經風吹日曬，雕像外觀不如從前，目前正在重製雕像，預計最快明年3月可以將雕像送來台灣。

▲基隆市副市長邱佩琳（左4）率隊，拜訪沖繩縣廳照屋副知事（左5）。

除了帶來新雕像製作，加深台琉雙方關係的好消息外，熱心公益的照屋副知事在與談中也分享，自己曾來台灣五次，有其中兩次是特地參加環境清潔活動。

邱佩琳回應照屋副知事說到，近期基隆也在籌劃「環境清潔的公益」活動，預計明年有可能在基隆舉行，屆時歡迎照屋副知事與日本的朋友們，一同共襄盛舉，為環境永續盡一份心力。

邱佩琳表示，基隆市與宮古島市於2007年締結姊妹市迄今互訪交流頻繁。相當感謝照屋副知事對於和平島新雕像的幫助，也期待基隆市與沖繩的互動會越來越活躍。