大貨車酒駕國3撞前車側翻　自小客燒成火球...駕駛命大僅輕傷

▲▼國道3號竹山路段南下242.8K處昨發生車禍，一大一小2車追撞起火釀兩傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

國道3號竹山路段南下242.8K處，13日清晨發生重大車禍，一輛自小客車被一輛大貨車追撞後，自小客逆向佔用外側路扁並起火燃燒，大貨車則側翻占用內二車道，嚴重影響北上內車道，南投縣消防局今天公布相關畫面，熊熊烈火和烏黑濃煙從小客車車身向天空猛竄，以及大貨車橫躺路面的情形都讓人怵目驚心。

南投縣消防局指出，該局第三大隊竹山分隊於昨日5時31分接獲救災救護指揮中心轉報該案，立即派遣救護車及消防車3車，並同步加派名間分隊救護車及消防車前往搶救；抵達現場發現，事發時轎車經大貨車猛烈撞擊，瞬間噴飛、逆向停在外側路肩，扭曲變形的車身立即陷入一片火海。

消防隊指出，還好轎車駕駛張姓男子緊急逃生，經送往竹山秀傳醫院檢查治療，僅頭部及右手部有輕微撕裂傷，意識清楚，可說是不幸中之大幸；至於大貨車則側翻占用內部2個車道，王姓司機也只有頭部撕裂傷，醫治後已無礙，但橫躺的大貨車卻造成交通壅塞；國道警方指出，王男酒測值0.56毫克明顯超標，詳細車禍原因仍待進一步調查。

竹山消防分隊也呼籲民眾，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況，也應保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生；另如有飲用酒精濃度較高的酒類，更應注意「隔日宿醉不上路」，本次車禍的大貨車司機便是活生生的負面案例。