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高雄「你累了嗎？警牛篇」短片　展現警察任勞任怨水牛精神

▲▼高雄市警察局為慶祝警察節，特地拍攝「你累了嗎？警牛篇」短片，表達對警察同仁的感謝與鼓勵。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市警察局為慶祝警察節，特地拍攝「你累了嗎？警牛篇」短片，表達對警察同仁的感謝與鼓勵。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

6月15日是警察節，高雄市政府警察局為表達感謝同仁平日在工作上的辛勞付出，特地以體能補給飲料為概念發想，拍攝「你累了嗎？警牛篇」。藉此影片呈現警察一整天從早到晚的勤務工作，以輕鬆詼諧Kuso的劇情與對話，讓市民朋友與警察家眷們感受警察平日工作的辛勞，在這個專屬的節日，表達對他們的感謝與鼓勵。

▲▼高雄市警察局為慶祝警察節，特地拍攝「你累了嗎？警牛篇」短片，表達對警察同仁的感謝與鼓勵。（圖／記者吳世龍翻攝）

影片開始，從一早精神奕奕的學校護童勤務開始，接續著車禍事故處理、交通違規取締、急難救助、受理走失協尋報案，到夜間下班前的取締酒駕勤務，讓原本精神體力充沛飽滿的警察，隨著一整天的工作下來耗盡了精神與體力，回到家中孩子要簽家庭聯絡簿時，仍盡職的沈浸在執法掣單告發的情境下，複誦著依法罰款繳費的期日程序。藉由影片呈現警察平日為維護城市治安、交通秩序與市民安全，任勞任怨地默默堅守在各個工作崗位上的台灣水牛精神。

▲▼高雄市警察局為慶祝警察節，特地拍攝「你累了嗎？警牛篇」短片，表達對警察同仁的感謝與鼓勵。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市政府警察局林炎田局長在片末對同仁表達敬意與感謝的談話，並與同仁們一起共勉，除了擔任人民保姆守護市民的生活安定以外，其先決條件更要鍛鍊好自身健康的身體，並陪伴照顧好家人的生活，時時懷抱感恩的心，安居樂業、敬業愛民。

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