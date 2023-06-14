路樹長歪判國賠！女大生騎車撞上「臉部內凹慘死」　父母告贏了

▲高雄阿蓮區民生路。（示意圖／翻攝自Google Maps））

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名19歲應姓女大生騎車行經阿蓮區民生路時，突然自撞路樹，導致臉部內凹變形、顏面骨折慘死。應女父母怒告高雄市政府沒有管好路樹，提出國賠，求償559萬。高雄地院審理後認為，該路樹確實有侵入車道，但應姓女大生騎車超速、又從右側超車才導致事故，判定養工處只需負8%責任，賠償44萬餘元。

應姓女大生2021年4月23日，騎機車沿阿蓮區民生路由北往南方向，但因一旁路樹樹幹歪斜超出路面邊線，沒能即時察覺，向右閃避一輛腳踏車後自撞路樹，導致臉部嚴重變形、顏面骨骨折，經送醫搶救無效而於當日死亡。

女大生父母事後認為，該棵路樹至少長達半年樹幹歪斜，但市府養工處沒有負起責任維護，才導致女兒閃避不及死亡，怒告國賠，求償559萬。

高雄地院審理後，發現事故地點的路樹確實有往道路方向傾斜，且自路面邊線垂直測量高度150公分以上的部分，已有侵入車道，有妨礙公眾通行而影響公共安全之虞，市府養工處未依高雄市行道樹管理維護辦法、高雄市景觀樹木修剪作業規範為管理、維護，確有缺失。

不過，根據監視器畫面及鑑定報告所示，應姓女大生騎車行經該路段時有超速，並且從右側不當超車，才導致右側把手擦撞路樹自撞亡。地院審酌相關情狀後，認為市府養工處應負8%過失責任，需賠償含醫藥費、喪葬費、扶養費用及精神慰撫金等44萬餘元。