大成高中被列專輔又積欠薪資　教部：持續督導「未改善續處罰」

▲苗栗大成高中被教育部列為專輔學校，還積欠教師薪資。（圖／翻攝自Google Map）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（17日）舉行第11次會議，並將台南私立新榮高中、苗栗私立大成高中等二校被列為專輔學校，其中大成高中還積欠教師薪資，教育部指出，已經根據教師待遇條例進行處罰，並持續督導該校確實改善，如屆期未改善，教育部將持續處罰，包括董事長也會依規定裁罰。

教育部從去年開始針對私立高中職進行審議，今天下午退審會舉行第十一次會議，通過將新榮高中、大成高中等二所私中列為專輔學校，而累計到今天為止，總計有11所私校被列為專輔學校。

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教育部國教署長彭富源表示，大成高中為退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定為專案輔導學校，並給予該校改善期限2年。

彭富源進一步指出，大成高中目前僅剩下2名教師，已經沒有學生，至於積欠教師薪資案，已經依照教師待遇條例進行處罰，並持續督導該校確實改善，如屆期未改善，教育部將持續處罰。

教育部也補充說明，學校法人應負責財務籌措責任，教育部將持續督導學校財團法人籌措財源解決該校積欠薪資問題，如未改善，將依私立學校法第77條規定裁罰董事長，如屆期未改善，將持續處罰。