兒童合格安全帽頭圍太大　交長下令「3個月內研議頭圍級距下修」

▲交通部長王國材下令研議兒童安全帽頭圍級距下修。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

兒童車禍死傷增加21%，兒福聯盟點出合格安全帽圍最小為50公分，街頭常見小於50公分兒童安全帽都是未經檢驗的不合格產品，家長自行加裝機車安全座椅也都不合格，交通部長王國材則下令3個月內研議兒童安全帽頭圍級距下修可行性，以及年底前檢討制訂機車兒童座椅檢測標準。

兒童車禍死傷增，警政署統計0到12歲道路事故傷亡，人數增加百分之21，兒福聯盟點出兩大致命原因，包括兒童座椅和安全帽，在於機車兒童安全座椅及兒童安全帽，機車兒童安全座缺乏檢測機制或法規規範，合格兒童安全帽頭圍最小是50公分，也就是街頭常見頭圍小於50公分的兒童安全帽，或家長自行加裝的機車安全座椅都不合格。

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針對近日外界關心使用機車附載兒童時有關兒童使用安全帽尺寸、兒童座椅檢驗標準之相關安全議題，交通部表示，部長王國材相當重視，今(6/14)日召集路政司、公路總局、運輸研究所、道安委員會及財團法人車輛安全審驗中心等相關單位討論，會議結論指示針對兒童安全帽尺寸部分，交通將於3個月邀集衛生福利部、經濟部標準檢驗局、相關醫學專業協會及兒福團體研商必要可行可納入國家標準之下修尺寸規格。

另外針對機車兒童座椅部分，交通部指出，將於今(112)年底前會同財團法人車輛安全審驗中心、車輛研究測試中心、自行車暨健康科技工業研究發展中心、公路總局、運輸研究所、國內相關機車製造廠及兒童座椅製造業者完成訂定國內特有必要且妥適之檢測標準及配套規範。

交通部也表示，現行依道路交通安全規則第88條規定，小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人，附載的人員並應配戴經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識之安全帽，且安全帽應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，不可遮蔽視線。此外，交通部也再提醒家長特別注意，騎乘機車附載兒童時一定要放慢車速，並隨時注意兒童乘坐狀況，以維護附載行車之安全。