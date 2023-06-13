台鐵勞董有前科！「暫時指派」一說讓產工怒　「不接受縱容罪犯」

▲台鐵明年將公司化，勞工董事名單出現爭議。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦公司化，台鐵企工推派秘書吳長智、研究組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏擔任籌備期勞工董事，遭台鐵產工質疑有猥褻前科、涉妨害電腦使用罪等董事不適任。交長王國材表示，該3人僅籌備期勞工暫時指派代表，期待工會選出符期待董事。台鐵產工再聲明「不接受包庇強暴犯、縱容犯罪者」。

台鐵產業工會今再聲明表示，台鐵企工與交通部長王國材聲稱勞工董事名單為「非正式」、「籌備期間暫時指派」，完全不存在相關規範與說法，完全是在昨(12日)產工發布聲明過後，台鐵企工與王國材一搭一唱相繼提出。

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台鐵產工指出，如此說法明顯表示交通部長王國材跟台鐵企工一樣，都是為了台鐵好公司化要繼續，所以請全體員工、社會大眾「相忍為公司化」，產工絕不接受這種心態，包庇強暴犯、縱容犯罪者的行徑。

產工聲明譴責，交通部為公司化，無視法源與勞董名單具爭議的冷漠態度，完全不符近期蔡英文總統宣示要在性別平等議題上進行整體改革、副總統賴清德說「絕不必要大局為重」，至少交通部完全沒做到，請不要說一套做一套。

台鐵產業工會也對交通部、台鐵企工提出2點主張，第一，要求交通部自請撤銷現行董事名單重新提報，給予勞董民主選舉空間，產工掌握交通部規劃於7月31日進行首次董事會，完全有條件在此之前進行勞工董事民主選舉，請交通部尊重工會民主選舉勞工董事。第二，請台鐵企工勿迴避產工三點訴求：撤換現行勞董、勞董員工直選、設置選舉資格。