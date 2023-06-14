高雄限量「榴槤拉麵」！濃炸果肉打泥入湯　網嗨喊：端起來喝

▲高雄拉麵店業者推出限量榴槤拉麵。（圖／翻攝自臉書／山禾堂拉麵岡山店）

記者陳致平／台北報導

拉麵之戰還在延燒，前陣子拉麵公子的「大王具足蟲拉麵」、雲林知名拉麵店的「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，再加上最新推出的「榴槤拉麵」，這碗氣味上讓人又愛又恨的榴槤拉麵由高雄拉麵店推出，不少人被震撼又極富視覺衝擊的外觀驚呆，紛紛tag朋友喊出，吃爆！

高雄拉麵店業者趁著榴槤產季，預告將在6月22日端午節推出榴蓮豚骨椰香叉燒拉麵，在拉麵中放入一塊飽滿的榴槤果肉，在將新鮮的榴槤果肉打成泥融入湯底，最後將整碗拉麵盛裝在榴槤殼中，讓人看得到榴槤，也摸得到榴槤殼，給拉麵愛好者滿出來的榴槤體驗。

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不少人對水果之王榴槤的氣味又愛又恨，店家表示，為了調整味道，會先以椰奶豚骨作為拉麵湯底，再加入果肉泥，此外，難度最高的地方在於榴槤殼切割成碗狀，因此榴槤拉麵每日僅供應20碗，早、晚各10碗，採電話預約，售完為止。

基本款的榴槤拉麵搭配博多細麵麵體，最後再加入叉燒、溏心蛋、筍乾及新鮮榴槤果肉，除此之外，業者還菜單上還寫著極上榴蓮豚骨皮蛋拉麵、極上榴蓮豚骨皮蛋叉燒激增拉麵，售價均在680~780元之間，讓人也不禁好奇味道都很強烈的食材要怎麼完美融合。

▼拉麵之戰還在延燒，先前有大王具足蟲拉麵、青蛙拉麵，現在又加入榴槤拉麵。

業者公布資訊後隨即引來大批網友留言，「蛤！」、「想不到吧...」、「隔著隔著螢幕都覺得臭XD」、「不要玩食物」，不過也有網友表現出躍躍欲試，接連tag朋友要試吃，「我還不吃爆」、「吃是還好，要怎麼端起來喝？」、「感覺湯很少，不夠喝啦」、「走起，敢不敢」。