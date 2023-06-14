日本人氣「究極巧克力冰淇淋」來了！任2件0元開吃　超商獨家開賣

▲7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

超商「新冰」再報到！這次是巧克力控一定要嚐鮮的「究極巧克力冰淇淋」，巧克力冰淇淋加了白蘭地風味點綴，濃郁微苦的滋味中還會帶點療癒的甜味，且即日起還可搭配冰品優惠活動，指定冰品任2支最低0元起。

7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺、口感，再加入白蘭地風味點綴，不僅能品嘗到濃郁的可可風味，尾韻還會帶出甜味；另外還有「小美葡萄plus冰沙聖代」，酸甜葡萄冰沙裡加了Q滑蒟蒻，搭配優格奶蓋的微酸奶香，讓整體口味、口感都超有層次。

▲巧克力冰淇淋加了白蘭地風味點綴，口味更有層次。



▲「小美葡萄plus冰沙聖代」葡萄冰沙裡還加了蒟蒻，最上層鋪滿優格奶蓋。

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

萊爾富推出2款珍奶新品，首先是「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」，黑糖奶茶濃郁香甜，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜蜜的滋味，每一口都甜蜜滿足；另一款「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」，茶香醇厚的鐵觀音奶茶搭配Q彈的珍珠，在炎熱的夏天喝，別有一番清新風味。

▲萊爾富推出2款珍珠奶茶新品。（圖／萊爾富提供）

為慶祝新品上市，萊爾富即日起至6/27止推出優惠，「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」與「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」可享嚐鮮價59元。