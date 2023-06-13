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等到了！超商咖啡「加1元多1杯」　限時3天要衝

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出補班日小確幸，特濃咖啡同品項加1元多1杯。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

端午4天連假即將到來，因6/23調整休假一日，這周六（6/17）要補班補課，為了讓大家別那麼憂鬱，超商門市、線上將推出「補班咖啡優惠」，其中，門市有超划算的「特濃咖啡加1元多1杯」優惠，限時3天登場，絕對要把握機會搶便宜。

萊爾富推出「補班日優惠」，6/15起至6/18止限時4天，門市與Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café系列「特濃美式同品項買7送5」或「特濃拿鐵同品項買7送4」，冰熱可任選；另外，門市於6/16起至6/18止再加碼，推出「Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯」，品項有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵。

▲▼7-11開賣Bourbon新品。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣日本超人氣Bourbon一口系列餅乾、蛋糕新品。（圖／7-11提供，下同）

7-11引進日本零食大廠Bourbon系列商品近20年，即日起至6/27止更以「小熊27周年慶 歡樂新上市」為主題，盛大推出11款新品，其中還有9款為季節限定商品，首推「Bourbon蘭姆葡萄夾心餅乾」，奶油比例提升至6.5%，夾心內的蘭姆葡萄乾增量120%，讓口味更香濃、口感更豐富。

▲▼7-11開賣Bourbon新品。（圖／7-11提供）

▲「Bourbon蘭姆葡萄夾心餅乾」超香濃。

▲▼7-11開賣Bourbon新品。（圖／7-11提供）

▲即日起至6/27止，Bourbon小熊指定11款品項「任選買2送1」（價低者送），再加贈小熊資料夾1入，限量4萬個。

還有最經典暢銷款「Bourbon一口巧克力餅乾／一口巧克力夾心餅乾／一口Sweets巧克力蛋糕／一口SW濃茶巧克力蛋糕／一口卡門貝爾起司餅乾／一口紅茶餅乾／一口黑可可夾心餅乾／一口香烤薄燒仙貝／一口雞湯風味洋芋片」，以及全新「Bourbon FET草莓風味軟糖」，還吃得到草莓籽，就像真的在吃草莓。

慶祝新品上市，即日起至6/27止，Bourbon小熊指定11款品項「任選買2送1」（價低者送），再加贈小熊資料夾1入，限量4萬個，送完為止。

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