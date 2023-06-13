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夏天要喝！超商「2款珍奶新品」來了　限時嚐鮮價59元爽喝

▲▼萊爾富推出珍珠奶茶。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出2款珍珠奶茶新品。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日，當然要喝飲料才過癮！就有超商開賣「2款珍奶新品」，分別選用黑糖奶茶、鐵觀音奶茶，搭配Q彈的珍珠，喝起來超幸福，且即日起還可享嚐鮮價59元。

萊爾富推出2款珍奶新品，首先是「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」，黑糖奶茶濃郁香甜，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜蜜的滋味，每一口都甜蜜滿足；另一款「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」，茶香醇厚的鐵觀音奶茶搭配Q彈的珍珠，在炎熱的夏天喝，別有一番清新風味。

為慶祝新品上市，萊爾富即日起至6/27止推出優惠，「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」與「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」可享嚐鮮價59元。

7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」，酸酸甜甜的葡萄冰沙裡還加了Q滑的蒟蒻，搭配優格奶蓋的微酸奶香，讓整體口味、口感都超有層次；同步還有超Q粉色系「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，由日本客美多咖啡館監製，杯子裡裝的是草莓歐蕾風味碎冰，還加了白巧克力豆增添口感。

▲▼ 7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」。（圖／7-11提供）

▲▼7-11獨家販售「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，粉色系超可愛。（圖／記者周姈姈攝）

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

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