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只有7天！超商咖啡新品「買2送2」　每日限量搶買

▲▼7-11 CITY PRIMA夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11 CITY PRIMA夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

省荷包喝咖啡機會來了！就有超商今（14）日開賣「2款咖啡新品」，除了門市有單杯嚐鮮價99元之外，線上還有限量「買2送2」優惠。

7-11攜手屏東老實農場推出CITY PRIMA夏季全新小農水果冰磚咖啡，這次有「橙香陽光」、「檸靜時光」2款風味，以富有柑橘果香的衣索比亞精品咖啡，融入台灣在地小農種植的「柳丁」與「梅爾檸檬」製成新鮮水果冰磚。

CITY PRIMA「橙香陽光」、「檸靜時光」今（14）日正式開賣，並在6/20前於OPEN POINT APP行動隨時取推出優惠，每日限量買2送2；另外，門市也有新品優惠，即日起至6/27止，「橙香陽光」、「檸靜時光」可享嚐鮮價99元。

萊爾富推出2款珍奶新品，首先是「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」，黑糖奶茶濃郁香甜，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜蜜的滋味，每一口都甜蜜滿足；另一款「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」，茶香醇厚的鐵觀音奶茶搭配Q彈的珍珠，在炎熱的夏天喝，別有一番清新風味。

▲▼萊爾富推出珍珠奶茶。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出2款珍珠奶茶新品。（圖／萊爾富提供）

為慶祝新品上市，萊爾富即日起至6/27止推出優惠，「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」與「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」可享嚐鮮價59元。

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