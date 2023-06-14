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社會 社會焦點 保障人權

酒店妹進超商廁所沒出來...民眾急報警！意外揪出她酒駕

▲喝酒,酒店,夜店,酒吧,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市在制服店上班的林姓女子，上班期間飲酒竟開車上路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

「酒後不開車」告誡如馬耳東風！在北市中山區制服酒店上班的林姓女子，下班後開車上路，期間將愛車停放路邊，隨後進超商休息，因使用廁所太久，民眾嚇壞趕緊報警，警方到場後發現林女渾身酒氣，經調閱監視器才發現她酒後駕車，酒測值達0.35毫升。士林地院審結依公共危險罪判處2月，可易科罰金。

身材姣好的林女在素有「全國唯一櫥窗選妃」制服酒店上班，去年8月間她上晚場班，一路到翌日凌晨4點下班。同日上午9時許，駕駛自小客車上路，11時許左右將車停放在路邊跑進便利商店休息。

林女因在超商內廁所過久，民眾擔心發生什麼事立刻報警，警方到場發覺她渾身酒氣，經調閱監視錄影畫面，驚訝發現林女竟是開車前來，立刻實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.35毫克。

法官審酌林女坦承犯行、無前科，但明知酒精對人的意識能力有不良影響，卻在飲用酒類後，未待酒精消退，而心存僥倖，駕駛車輛行駛一般市區道路，罔顧自己及用路人生命、身體安全，應予非難，兼衡其呼氣酒精濃度為每公升0.35毫克超標程度、及斟酌其大學畢業、已婚，無子女，依犯駕駛動力交通工具，而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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