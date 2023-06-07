債務喬不攏開車撞議員服務處　「去年才挨告恐嚇」23歲嫌犯收押

▲涉嫌開車衝撞李雨庭服務處的洪姓男子（中）被羈押。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名洪姓男子（23歲）5日到民進黨高雄市議員李雨庭位於大寮區的服務處，與蘇姓女子協調債務，後來雙方一言不合發生扭打衝突，洪男後來竟憤而駕車衝撞服務處，導致服務處的玻璃門碎裂，警方在案發後4小時於醫院將洪男逮捕，依毀損、恐嚇罪嫌移送，檢方複訊後，以有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲洪男涉嫌開車衝撞李雨庭服務處。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案發生在5日晚間7時左右，蘇姓債務人約了多名債權人到李雨庭服務處協商，蘇則找了綽號小賀的男子代表出面，雙方協調未果，並在服務處外發生拉扯糾紛，債權人之一的洪男，認為對方欠錢不還還態度惡劣，憤而開車衝撞。

林園分局表示，案發後就鎖定23歲洪姓男子涉有重嫌，發現洪男在倒車撞擊李雨庭議員的服務處後棄車逃逸，隨即跑到鳳山的大東醫院就醫。警方當天深夜11時到醫院將洪男逮捕，火速4小時內破案。

▲李雨庭服務處遭衝撞。（圖／李雨庭議員提供 ）

警方在漏夜偵辦後，依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送法辦，檢方發現，洪男在去年就2度因恐嚇、毀損案件經法院判刑，這次再度以倒車方式快速開車衝撞議員服務處，認為他涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全、毀損等罪嫌重大，並有勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。