肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」超過300死　仍有600人失蹤

▲肯亞邪教信徒被誆騙「餓死就能見耶穌」，變賣家產、攜家帶眷絕食身亡。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

肯亞爆發邪教害命案「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre），當局13日證實，此案已超過300人死亡，外傳仍有600人失蹤。這是近代史上與邪教有關的最嚴重悲劇之一。

路透報導，肯亞當局稱這些死者均為「佳音國際教會」（Good News International Church）信徒，受到教主瑪肯西（Paul Mackenzie）煽惑，堅信4月15日世界末日來臨，必須活活餓死才能見到耶穌，紛紛變賣家產、攜家帶眷絕食身亡，死後被埋在濱海城鎮馬林迪的沙卡赫拉森林集體墓穴。

調查人員上周擴大搜索範圍，試圖找出更多遇難者。依據官方統計，此案已有303人死亡，還有600多人失蹤中。

▲「佳音國際教會」50歲教主瑪肯西。（圖／路透）

此前當局發現，部分死者器官遺失，可能是遭到強行摘除，懷疑此案涉及人體器官強摘與販運事件。政府首席病理學家歐杜爾（Johansen Oduor）引述驗屍結果指出，儘管飢餓似乎是主要死因，但部分死者被勒死、毆打或窒息身亡。

儘管相關案情接連曝光，教主瑪肯西自首後遭到拘留，但仍有不少信徒深深相信佳音國際教會的主張，約有65名邪教信徒獲救安置在救援中心後，於6月6日至10日拒絕進食。