邪教聖母「聖居出事後大增建」3層隔絕外界　早晚能聽見播經聲

▲台中大里傳出女子離奇死亡案，該宗教團體的創辦人林欣月住處就在案發地不到400公尺附近，建築外觀有許多增建，大型鐵架還向外突出。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區30多歲游女離奇陳屍租屋處，被發現身上有多處瘀傷，疑似是與4年前震驚社會的「邪教案」有關。據悉，該團體「中華白楊四貴靈寶聖道會」創辦人為「聖母」林欣月，住處就在案發地不遠處，知情人士透露，平常就會聽見林欣月住處傳來「播經聲」，該透天也在4年前出事後開始增建，變成現在「突出」的樣貌，難以看到裡面情況。

▲▼5日大里詭異命案，涉案的4名女信徒遭檢察官聲請羈押，其中游女的室友詹女與許女聲押禁見獲准。（圖／民眾提供、記者白珈陽攝）

中華白楊四貴靈寶聖道會（另名中華日行一善協會）是由被稱為聖母、聖師的林欣月創辦，組織內設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等各階級的幹部，資金來源是向信徒收取道務基金、報恩金、敬師金等。疑似涉案的林女姊妹、許女以及詹女4人，前3人就是組織內重要幹部「三才」。

2019年一名「三才」等級的幹部方女，在中國廣西道場對林欣月不敬，林動怒指使三才踩踏方女胸腹部，導致方女肝臟破裂身亡，另有一名70多歲張女質疑林欣月偏離正道，竟被戳瞎雙眼。檢警在同年9月攻破林欣月在南投國姓的道場，救出19人，年齡層從2隧道80歲都有，林欣月與近日案件的3名幹部均遭起訴，案件仍在審理中。

▲大里發生命案的公寓被作為「香客大樓」，樓梯間乾淨、無堆放雜物。（圖／民眾提供）



不料本月5日，又發生信徒離奇死亡，案發地點位在大里區一棟老舊公寓裡，游女與2名室友都是信徒，該地點原本是道場，後來林欣月免費給信徒居住。林欣月被檢警約談後表示，自己將房子「奉獻」給游女等人使用，但堅稱沒有和她們聯繫。

▲林欣月在4年前遭逮後，對住家進行增建，難以看出原貌。（圖／記者許權毅攝）



案發地距離林欣月本人居所僅不到400公尺，實際觀察林家外觀，一樓鐵捲門並未完全放下，反而詭異壓在一個小盆栽上，隱約可看見裡頭的拉門；二樓以上設有三層防護，先是採光罩，還有鐵板當成室外遮陽板，最後是突出的大型黑色鐵架罩住，層層堆疊無法看見住戶動態，與世隔絕。

知情人士表示，這些裝潢是2019年、出事後才找來廠商施工，原本就跟其他連棟透天一樣，後來慢慢增建成現在的樣子，看不出裡面是否有道場。據悉，林欣月出入正常，也會跟附近鄰居打招呼，偶爾會有一些人成群來找他。

有民眾指出，曾在經過時聽到裡頭有「播經聲」，且早晚都會有，但是聽不出來是哪一種宗教。此外，鄰居們原本都不曉得林欣月是宗教創辦人，還是2019年新聞報導出來後，才得知此事。