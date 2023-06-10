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邪教「姊妹檔幹部」又被逮！　曾踩破女信徒肝臟...還踹母頭逼頂罪

▲▼台中暴斃女死因成謎，檢警朝拍痧解熱？驅魔祛病？聖母指使？3個方向偵辦。（圖／民眾提供，下同）

▲女子住處離奇猝死，4名邪教信徒遭聲押。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中大里一名35歲游姓女子5日在住處暴斃亡，除了四肢瘀青外，無明顯致命外傷，死因成謎，檢方複訊後認為4名女姓道友涉嫌重大，依傷害致死罪聲押，而其中3人2019年時，就捲入虐死方姓女子，和該道場最高領導人「聖母」林欣月等10人被起訴，而三人在組織中並非一般信徒，而是有訓誡權的「三才」級幹部。

遭聲押的邪教成員分別為2名林姓女子、許姓女子、詹姓女子，前3人是「中華白陽四貴靈寶聖道會」（另名中華日行一善協會）的重要幹部「三才」，該組織的領導人是被尊稱為聖母、聖師的林欣月，組織內部設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等各階級的幹部，資金來源是向信徒收取道務基金、報恩金、敬師金等。「三人」負責對有待教導的教友言語謾罵、肢體拉扯。

檢方起訴指出，2019年3月，1名原為「三才」幹部的方姓女子，在中國廣西道場因多次對「聖母」林欣月不敬，林動怒指示三才2次施暴，胸腹遭腳用力踩踏，最終肝臟破裂身亡；另有名70多歲張女，在南投道場質疑林欣月領導已偏離正道，三才要求張女辦台胞證，準備帶到中國廣西道場修理，遭到拒絕，結果雙眼被戳瞎。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲該邪教2019年爆出施暴犯行，當時遭起訴的10人中有3人再度被逮。（圖／資料照）

由於林欣月、三才等幹部在中國遭到通緝，一群人連夜搭飛機逃回台灣，檢警獲報後，於2019年9月前往南投國姓鄉道場攻堅，將受困19人全數救出，年齡層從2歲到80歲皆有。

檢警調查時，林欣月一度找來三才中林姓雙胞胎的母親頂罪，林母不肯，竟唆使三才施暴，女兒們也狠下心毆打，導致母親腦震盪。

由於被告10人全數否認犯行，辯稱是「借竅驅魔」，無意識的施暴，檢察官依組織犯罪條例、傷害致死及傷害致重傷害等罪起訴林等10人，全案仍在審理中。如今卻又爆出邪教重起爐灶，「三才」疑似再度施虐致死的悲劇。

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