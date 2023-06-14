日本擬修法　家有幼兒父母可居家辦公！生育津貼領到18歲

▲為逆轉少子化，日本政府推出「兒童未來戰略方針」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄13日宣布一系列拯救少子化的對應政策，其中包含廢除育兒津貼的所得限制，並將領取年限延長3年至孩子高中畢業。此外，如果生育3個孩子，生育津貼更是直接翻倍。政府也將敦促企業完善員工的育兒環境，除了育嬰假外，也要提供縮短工時、居家辦公等工作方式，讓員工能夠平衡工作與育兒。

根據《產經新聞》報導，岸田文雄在記者會中開頭指出，隨著少子化的加劇，如果不盡快阻止人口減少，將會造成日本經濟社會縮小，進而導致地區社會、年金、醫療以及照護的社會保障制度難以永續維持，目前正是2030年代年輕人口急速減少前能夠逆轉少子化的最後機會，因此將強化相關生育補助政策。

岸田文雄指出，導致未婚率上升、生育率下降的主要原因是年輕世代的所得收入，而除了要提高所得外，還要改變女性必須負起大部分育兒責任的刻板印象，同時帶動職場友善，讓更多年輕人能在工作的同時放心育兒。

在新政策中，將會提高生育津貼補助，除了取消父母所得的門檻外，還將原本前2胎每個月可以領取的1萬日幣津貼（約新台幣2196元）提高至1萬5000日幣（約新台幣3294元），而第3胎開始每月則可領3萬日幣津貼（約新台幣6589元）。不僅如此，生育津貼將可以一路領到高中畢業，比既有政策還要長3年，而相關新制將在2024年10月正式上路。

在父母職場方面，將致力推動在2030年讓85%的男性都可以請育嬰假，除了育嬰假外，為方便員工平衡職場與育兒，企業必須提供縮短工時與居家辦公等多元化的工作方式。