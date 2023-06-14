83歲翁車禍躺療養院　嘴巴「塞滿數十隻蛆」！女兒嚇壞戴手套抓蟲

▲南韓83歲老翁送進療養院後，被發現嘴巴爬滿蒼蠅幼蟲。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名83歲的老翁先前遭遇車禍導致半身不遂、意識不清，住進全羅北道一間療養院，然而最近他的子女在照顧老爸時，竟然無意間發現老爸的嘴巴裡塞滿了一顆又一顆細小的卵蛋，而類似蒼蠅幼蟲的生物在老爸鵝黃的齒縫間爬行，嚇得她及時告知院方，不過院方甩鍋的態度卻讓她氣炸。

根據韓媒《國民日報》，該名老翁的女兒金某昨（13）日向媒體投訴，表示她父親先前遭遇車禍肇逃，導致他失去意識，家人最後決定將老爸送進全羅北道一間療養院安置，沒想到她上個月卻無意發現，老爸的嘴裡居然有白色的蟲體在蠕動，仔細一看後確認該蟲體是1至1.5公分大小的蛆（蒼蠅幼蟲）。

身為女兒的金某簡直是嚇壞了，她無法想像這種泯滅人性的事情會發生在自己的老爸身上，於是她戴起乳膠手套，直接從老爸嘴裡抓出3隻蒼蠅幼蟲，向護理師求援後，動用吸入器，將嘴裡的所有蟲卵和蒼蠅幼蟲全部抓出來。

金某回憶道，「我問護理師怎會發生這種事，她居然跟我說，可能是因為我老爸的嘴巴是打開的，才會有蒼蠅鑽進我老爸的嘴巴，在裡面產卵，而之前也曾發生過類似的病例。我簡直無法想像會發生這種事，我的心情如同遭遇天打雷劈般，就算親眼見到也難以置信，我憤怒到難以自拔。」

金某只要一想到，老爸的身體裡佈滿了蛆，便擔憂到無法入眠，隔天她便將老爸送往大學綜合醫院接受更精密的檢查，幸好老爸的體內已經沒有發現蛆，且血液檢查時的各項數據也回到正常範圍內。

事後，療養院決定退回金姓老翁3個月的費用，不過院方並不坦承醫療疏失，「由於不是意圖欺凌所造成的現象，因此無法算是過失，這只是治療過程上的疏漏，不構成任何問題。」

最後，金某決定在本月7日將老爸轉往其他間療養院，並向造成疏失的療養院提出賠償，不過至今並未獲得院方回覆。

報導指出，金某父親的症狀為「蠅蛆病」（Myiasis），大部分的患者是因為皮膚受傷，才會導致蒼蠅爬進傷口裡產卵，然而金某父親是因為遭遇車禍後意識不清、行動不便，長時間嘴巴打開，才會導致蒼蠅爬進產卵。

其實，南韓國內也有數起蠅蛆病的案例。2014年，一名罹患老年癡呆的82歲老婦被發現嘴巴爬滿了數十隻蛆；2016年，一名健康的70多歲男性，眼睛、嘴巴被發現蛆；2020年，也有一名高齡老婦在遭遇車禍昏迷後，嘴巴裡爬滿28隻蛆。