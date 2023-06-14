6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

台中、彰化「大雷雨警報」，另6縣市大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，周四至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒面降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨。

大雨特報：苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局今天（14日）清晨發布「大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日苗栗至彰化、台南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局6時13分也對台中市、彰化縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至7時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水及低能見度

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日滯留鋒仍在台灣南端，西半部有局部陣雨，偶有小範圍大雷雨發生，東半部下午起亦有局部陣雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）







吳德榮提醒，周四起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防「劇烈天氣」及大量降雨，逢大潮、沿海低漥地區防淹水；周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，仍有小範圍劇烈天氣及局部豪雨發生的機率，背風面相對穩定，天氣偏熱。



吳德榮說，下周二至端午連假前兩天，西南季風減弱，迎風面中南部仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，背風面相對穩定，天氣炎熱，午後偶有局部短暫雷陣雨；至於「端午連假」最後兩天已超過模擬極限，言之過早也是枉然。